Csütörtökön a Tittel Pál utcai KRESZ parkban szerveztek vetélkedőket, ügyességi feladatokat a Mobilitási Hét részeként. A Biztonság Hetéhez kapcsolódva pedig balesetmegelőzési tájékoztatókat is tartottak.

Mácsár Beáta, a Forrás Szabadidő és Diáksport Egyesület túravezetője, a csütörtöki programok egyik főszervezője portálunkkal megosztotta, azért a Tittel Pál utcát választották, mert KRESZ park és környéke ideális hely arra, hogy a közeli négy óvoda gyermekeinek és az általános iskolásoknak programot tudjanak biztosítani. A rendőrség, a katasztrófavédelem, tűzoltók és biztosító társaságok is csatlakoztak az eseményhez.

– Kétszáz óvodást és száz iskolást hívtunk meg erre a napra. Kértük a gyerekeket, hogy kerékpárral, rollerrel érkezzenek a helyszínre, így végig tudnak menni a KRESZ parkon. Emellett rajzolhatnak és ügyességi játékokban is részt vehetnek – jegyezte meg a főszervező.

Erdélyi Róbert rendőr alezredes, a Heves Vármegyei Rendőr- főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottságának titkára a Heolnak elmondta, már hagyománynak számít, hogy szeptember közepén csatlakoznak a Biztonság Hete programsorozathoz.

– Ezen a héten alapvetően a közlekedésbiztonsággal foglalkozunk egyrészt online, a Heves VMRFK prevenciós oldalán. Facebook-oldalunkon napi szinten osztunk meg hasznos információkat, melyek a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszerek használatának fontosságára hívják fel a figyelmet. Emellett különböző programokon is erre törekszünk, így például a csütörtöki Tittel Pál utcai kitelepülésen is – ismertette Erdélyi Róbert, akinek szavaiból az is kiderült, mivel készültek a gyerekeknek.

A kisebbeknek közlekedési témájú kifestőket vittek. Már őket is próbálják nevelni az alapvető közlekedési szabályokra, hiszen gyalogosként és biciklisként jó, ha minél korábban tisztában vannak ezekkel. Kockakirakóval is készültek, ezzel különböző közúti jelzőtáblákat rakhattak ki a gyerekek. Pedálos gokartokat is vittek a helyszínre, hogy ezekkel a KRESZ pályán biztonságos körülmények között megismerkedhessenek a kicsik az alapvető útjelző táblákkal és útburkolati jelzésekkel.

A gyerekek nem csak a gokartokat próbálhatták ki, beülhettek a tűzoltó autóba is, és a számos ügyességi játék között például gyümölcsfelismerés is várt rájuk.