A programok a városi könyvtárban kezdődnek 10 órától. Madách 200 kiállítások és könyvbemutató is várja az érdeklődőket, osztották meg az Összefogás Füzesabonyért Egyesületért Facebook-oldalán.

A programok délután a Márka Presszóban folytatódnak. A megnyitó 4 órakor kezdődik, majd táncos bemutatók következnek.

Kabaré, utcazene és retrodiszkó is gondoskodik a remek hangulatról. Retro autokat, motorokat is megcsodálhatnak az érdeklődők, valamint festmény és rajzkiállítás is lesz Bíró Vivien alkotásaiból.

