– Azért az ősz eleje mellett döntöttünk, mert ilyenkor már pont kellemes az időjárás. Hagyományos elemek is lesznek a lagzin, de szerettünk volna valami modernet is belecsempészni, hogy még izgalmasabb legyen, ezért megfűszerezzük egy kis Harry Potteres hangulattal – részletezte.

Berecz Adrienn, az egri Édes Álom Esküvőszervezés tulajdonosa megosztotta a Heollal a tapasztalatait, melyek egybevágnak a KSH adataival.

– Úgy látom, idén az első félév átlagos az esküvők szempontjából. Inkább a tavalyi év volt kiemelkedő, most pedig átlagosnak mondanám, mintsem kevésnek – jegyezte meg Berecz Adrienn. Hozzátette, a korábbi években jellemző volt, hogy már tavasszal beindult a szezon, de nála ez most inkább nyárra tolódott, és őszre is kevesebben keresték meg az előző évhez képest. A kollégáival beszélgetve is hasonló helyzet körvonalazódik ki.

– Sokan nem szeretik a nyári nagy melegeket. Az évnek ebben a szakaszában általában jó időre lehet számítani, most is igazán szép őszünk van, de szeptember végével lezárulni látszik az esküvői szezon a tapasztalataim alapján. Ősz végére és télre nem terveztek most annyian esküvőt, mint az előző években – mondta. A jövő évi esküvőkkel kapcsolatban pedig úgy látja, nagyon óvatosak a párok. Sokan érdeklődnek, de a döntést nem kapkodják el, pedig ilyenkor kicsit már több foglalás szokott lenni a következő évi naptárban.

– Megfontoltabbak most a párok, jobban kivárnak, így a jövő évi szezont még nem lehet tudni, hogy milyen lesz. Ez és az idei számok is betudhatók az áremelkedésnek is, hiszen a szolgáltatók kiadásai is nőnek, ezért kénytelenek emelni, így drágultak az esküvők. Sokan fontolóra veszik a létszámot is, inkább a 60-70 meghívott vendég a jellemző, kevesebb a száz létszám feletti ünneplés – mondta az esküvőszervező, akitől azt is megtudtuk, milyen trendek hódítanak mostanában.