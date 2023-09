Tápláló, egészséges és megfizethető a cékla, amelyből levest, pürét, sült köretet, de salátát is készíthetünk. Kilója 5-600 forint. Közeledik az őszi-téli káposzták ideje is. A kelkáposzta kilónkénti ára most 6-700 forint, a fejeskáposzta ennél olcsóbb, már ötszáz forintért is találtunk. Fürtös uborkát is kínálnak még, ennek az ára 800 forinttól indul kilónként.

A gyümölcsfronton tarol a szilva 6-800 forintért, szép őszibarackot is kínálnak 1000 forint körül, s a csemegeszőlőtől is roskadoznak a pultok. Ebből a legolcsóbb a saszla, ez 800 forint körül van, a nagyobb szemű társait 1000-1200 forintért vehetjük meg, kilónként.