Az egri könyvtárban mindig jelentős szerepet kapott a könyvtárosok továbbképzése. Fontosnak tartják ugyanis, hogy a továbbképzéseken a könyvtárszakmai ismeretek, a könyvtári szaktudás, valamint az innovációk átadásán túl hangsúlyosan legyen jelen a munkatársak önismeretének fejlesztése, magabiztosságának és önbecsülésének támogatása, és a könyvtáros szemléletformálása is.

Az élménykönyvtár projektet 2020-ban dolgozták ki innovációként a Bródy Sándor Könyvtárban, tudtuk meg Komló-Szabó Ágnes könyvtárostól.

– Távoktatással indult a projekt, majd lehetőség nyílt rá, hogy Élménykönyvtár címmel egy könyvet is megalkossunk, és hogy szervezzünk egy országos konferenciát, melynek az első napja májusban volt. Tavasszal a fákat hívtuk segítségül ahhoz, hogy megértsük a körülöttünk lévő világot, most pedig a vízen és az áramlatokon keresztül próbáljuk megtenni mindezt – mondta el portálunknak Komló Szabó Ágnes könyvtáros, akitől azt is megtudtuk, mi köze van ezeknek a dolgoknak a szakmájukhoz.

Azt gondolják, ahhoz, hogy egy könyvtáros szakmailag helyt tudjon állni a mindennapokban, arra is szükség van, hogy jól érezze magát a bőrében. Vallják, ez akkor valósulhat meg, ha a körülöttük lévő természetet is ismerik.

Kelemenné Csuhay Zsuzsanna igazgatóhelyettes köszöntötte a továbbképzés résztvevőit.

– Az élménykönyvtár inspirációi új tudást, új kapcsolatokat és új minőséget adnak. Amikor az elsajátítottak a mindennapi munkánkba beépülnek, akkor megszületik a megújulás esélye, a kiégés elkerülésének lehetősége, s töretlen lesz a kreativitás fejlődése – mondta az igazgatóhelyettes. Úgy gondolja, az élménykönyvtár szerzői szakmai gyakorlatukból merítve már elindítottak egy áramlatot a könyvükkel, s ezt az áramlást erősítik a továbbképzésen.

Hétfőn az áramlatokhoz kapcsolódó előadásokon, játékokon vehettek részt a továbbképzésen megjelentek.