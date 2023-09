Nem csak Tófaluban, hanem Szarvaskőn is bezárták a postahivatalt, pénteken már nem nyitott ki, helyette mobilpostát vezettek be. Az állami szolgáltató honlapján egy szeptember 14-idkumentumban sorolják föl az állandó postahelyeket, ebben még Tófalun kiírták a postahivatal nyitva tartását, Szarvaskőn viszont már mobilpostáról adnak számot. A faluban az Iskola utca 2.-nél várják majd az ügyet intézőket hétköznaponként 11-12 óra között, ezen kívül működik majd az autós kihordás is, 8:12-13:13 között.