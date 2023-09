Mielőtt az ünnepségről szóló tudósításnak nekikezdenék, engedjen meg az olvasó néhány személyes emléket. A Tornyay-Schosberger kastély annak idején mitikus helynek számított Lőrinci északi részén, pedig gyermekkoromban, a 60-as évek derekán már nem a báró és családtagjai, na meg a személyzet éltek a falai között, hanem vájáriskola működött az épületben. Vagyis a múlt jókora szelete odalett, ám foszlányai még jó ideig megmaradtak. Például az uradalom hosszú, sárga épületei – cselédházaknak neveztük –, ahonnan több osztálytársunk járt be a selypi iskolába. Vagy a keskenyvágány-pár, amit irigykedve néztünk, amint Héhalom felől erre kanyarodva a gyerekek leugráltak az apró vagonokról, majd a szerelvény folytatta útját a cukorgyár irányába. Az őspark kellős közepén lévő épületegyüttes elkészülte után évtizedekkel is hordozott valamit egy letűnt világból, noha immáron bányásztanoncok zsivajától volt hangos a környék.

… És ez a kastély most lett százesztendős. A Schosberger család kényelmét volt hivatott biztosítani – és egy kicsit a rangját is, a közeli Hatvanban lévő Deutsch-Hatvaniakkal párhuzamosan, noha vélhetően kevésbé voltak tehetősek, mint az utóbbiak. Hivalkodóbbak pedig még kevésbé, noha számos érdekeltségük alapján akár lehettek volna is, ha nem is a közélet vagy a műveltség terén kiérdemelt jussuk okán: a Schosberegerek, azt követően, hogy a kiegyezés körüli időkben nemesi rangot kaptak, a cukor- és a malomiparban is maradandót alkottak, ami száz esztendőre megélhetést biztosított a környékbeliek ezreinek.

A kastély azonban túlélte úgy a malmot, mint a cukorgyárat, így kedden ünnepelni jöhetett össze az igencsak reprezentatív sokaság. Ha minden potentát nevét fel meg kellene említeni, bajban lennénk, ugyanis több sorban foglaltak helyet az árnyas fák alatt, szemben az ünneplőbe öltözött diáksággal. Oroián Erzsébet igazgatónő azonban megtette, így mi csak a köszöntők névsorát idézzük: Szabó Zsolt országgyűlési képviselőét, Víg Zoltán lőrinci polgármesterét, Nagy Zoltán, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal államigazgatási elnökhelyetteséét, valamint Bóna Róbert visontai bányaigazgatóét. Meg kell említenünk továbbá, hogy az épület falán elhelyezett táblát – amely a kastély építtetőjének, Schosberger-Tornyai Rezsőnek, tervezőjének, Schweiger Gyulának és építészének, Hein Jánosnak állít emléket – Szalatnay Gábor, a Hatvani Járási Hivatal vezetője avatta fel, Széles László plébános pedig megszentelte a márványlapot és az egész épületet. A protokollhoz tartozik az is, hogy Csák János kulturális és innovációs miniszter Oroián Erzsébet igazgatónőnek miniszteri oklevelet, Laczik Rudolf pedagógusnak pedig emlékérmét adományozott. Nevezettek munkásságát Milibákné Veres Erika, a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum főigazgatója méltatta.

Kitüntetettek: Oroián Erzsébet és Laczik Rudolf tevékenységét Milibákné Veres Erika méltatta

Forrás: Tari Ottó/Heves Megyei Hírlap

Végül néhány szó az „ünnepeltről”, azaz a vörösmajori kastélyról: Tornyay Rezső 1936-ban bekövetkezett halála után vagyonának jelentős része a Budapesti Fegyvergyár tulajdonába ment át. A második világháború során német és orosz csizmák tapodták a míves kövezetet, majd 1949-től a környékbeli bányák kiszolgálására vájáriskolává „nevezték ki”. Később főként vasipari szakmunkásokat képeztek itt, a rendszerváltozás után pedig jó ideig kereste a helyét, mígnem mára ismét felfutott az épületkomplexummá bővített iskolában zajló tevékenység. A rendészettől a turizmusig megannyi ágazathoz biztosítanak technikusi és szakmunkás utánpótlást, s eközben részben visszatértek a gyökerekhez is, mivel 2014-től megint oktatnak bányaműveléstant.

A kastély jelenlegi besorolása műemlék-jellegű épület.

Szabó Zsolt országgyűlési képviselő az eltelt száz évet úgy búcsúztatta, hogy további több százat kívánt az iskolának. A számolás elkezdődött.