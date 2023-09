V. Németh Zsolt beszédében kifejtette, a civilizációnk nem dőlhet hátra vízügyben. Értékes kincs, jövőnk alapja, miközben hamarosan a megfelelő mennyiségben és minőségben való hozzájutás jelenti majd a legkomolyabb problémát. Kiemelte, ezért fognak majd kiemelt figyelmet fordítani az ágazatra a következő években. Ma már az ország szinte minden háztartásában van ivóvíz, 80 százalék feletti a szennyvízhálózatra kötött otthonok aránya. Tíz év alatt megkétszereződött a szennyvíztelepek száma, a nem megfelelő minőségű ivóvízzel ellátott településeké háromszáz felettiről 11-re csökkent. Van teendő, a célok elérésében számítanak a szakemberekre, akik napi 24 órában gondozzák a vizet, s mindent megtesznek, hogy megoldott legyen a biztonságos ellátás, a szennyvízkezelés. Az államtitkár gratulált az eredményekhez, s ígérte: azon lesz, hogy a díjak mellé megkapják a megérdemelt elismerést, megbecsülést is.

Az eredményhirdetésen számos különdíjat átadtak, majd az egyéni helyezetteket köszöntötték. Az egyéni versenyt Vincze Tibor (Kavíz, Kaposvár) nyerte a két szegedi vízműves, Butty Zsolt és Papp Tibor előtt. Csapatban a Szegedi Vízmű végzett az élen, megelőzve a paksi Mezőföldvíz és a Kavíz gárdáit.

A szegedi vízművesek, Papp Tibor, Butty Zsolt és Korom Ferenc elmondták, nagyon színvonalas volt az egri verseny, az egyéni feladatok teljesen újak voltak az eddigiekhez képest. A csapatfeladatok olyan munkák voltak, amelyet a hétköznapokon is csinálnak, de most nem a föld alatt, hanem szabadon dolgozhattak és nem lettek nyakig sarasak. Szokatlan volt, hogy most az elméleti feladatoknál szétszedték a csapatot. Mint mondták, olajozottan működött minden, már 5-6 éve együtt versenyeznek, 2019-ben nyertek is. Elárulták, Szegeden ugyanazokkal a problémákkal találkoznak nap mint nap, mint szerte az országban a kollégáik, bekötéseken, gerincvezetékeken, tűzcsapokon dolgoznak, megoldják a régi, elavult hálózatok hibáit. Ők is érzik, hogy hiány van szakemberből, kevés fiatal vállalja a szabad ég alatti munkát, s mindent, ami ezzel jár, talán anyagilag lehetne motiválni őket, hogy ezt a szakmát válasszák.