Lehetett azonban pálinkát kóstolni és lekvárt, gyümölcsöt is vásárolni a standokon. A megszokott versenyeken kívül állandó és új fellépők is szórakoztatták a közönséget, idén a Szivárvány Énekkaron, Aleva Zsófin túl az éneket Vastag Csaba szolgáltatta, aki késő délután adott koncertet. A legtöbb fellépő táncos volt, annak különböző válfajaiban, így a Szarkaláb Néptáncegyüttesen kívül például szerepelt a Twins Dance-Fitness, az Isaszegi Búzavirág Tánccsoport, a Matyó néptáncegyüttes, a rozsnyói versenytáncosok, a Sirrah hastánccsoport, az egri mazsorettek és az Erica C Dance School egri és ózdi moderntáncosai is.