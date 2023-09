Dömötör Csaba miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár azzal kezdte beszédét, hogy többszörösen megtisztelő számára a meghívás az eseményre, hiszen ő maga is Gyöngyösön nőtt fel.

– Ez a rendezvény nem csupán egy szakmai rendezvény, de főhajtás is 185 év teljesítménye előtt. Belegondolni is nehéz, mennyi minden történt ennyi idő alatt egy nemzet, egy ország, egy helyi közösség életében. Az a tény, hogy egy kórház képes volt ellenállni a történelem viharainak, és egy kis, 6 ágyas kórházból országosan elismert intézménnyé vált, az önmagáért beszél. Az elődök és a jelenlegi dolgozók hivatástudatának köszönhető, hogy az ország egyik legrégebbi kórháza mára egy szakmailag fejlődő, infrastruktúrájában gyarapodó intézménnyé válhatott. A kormány részéről nemcsak erkölcsi, hanem anyagi támogatás is tetten érhető. Csak ebben a régióban 500 milliárd forint értékű fejlesztés valósult meg az elmúlt években, és a kormány azon dolgozott, hogy az egész országban magasabb színvonalra emelje az egészségügyi ellátás színvonalát. Ezért újult meg 91 kórház, 54 rendelőintézet és 107 mentőállomás. Bő tíz gyarapodása után most egy göröngyösebb időszakban vagyunk. Járvány után háborús helyzet, nyomában pedig gazdasági nehézségek járnak. Most az a feladatunk, hogy ebben a rendkívüli időszakban is minden lehetséges támogatást megadjunk az egészségügynek. A számok nyelvén ez azt jelenti, hogy a jövő évi költségvetés 3200 milliárd forintot szán egészségügyi célokra. Ez 420 milliárddal több, mint idén. A béremelésekkel kapcsolatban: amikor a jelenlegi kormány munkához látott, több évtizedes mulasztást és lemaradást kellett pótolni az egészségügyben dolgozók anyagi megbecsülése terén. A 2021-ben indult orvosi béremelés jelentős lökést adhat a folyamatnak. Épp ennyire fontos, hogy közben zajlik a szakdolgozók béremelése. Idén júliusban átlagosan 18 százalékos növekedés lépett életbe, amelyet jövőre egy újabb emelési hullám követ. A béremelések tekintetében tehát elkezdtük ledolgozni az örökölt adósságot. Nem gondoljuk, hogy az út végén vagyunk, de azt igen, hogy jó úton járunk – fogalmazott Dömötör Csaba.