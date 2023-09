Egerben több intézmény is csatlakozik a kezdeményezéshez, változatos programokkal. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ (EKMK) szakkörei nyílt nap formájában mutatkoznak be. A Forrás Gyermek és Ifjúsági Házban szeptember 23-án délután háromtól a Boho Design Studioban vintage stílusú őszi dekorációkat lehet készíteni, de lesz kaspó díszítés, kép festés transzfer technikával és antikolással, s kerámiacsodákkal is megismerekedhetnek. Délután négytől Marvel show kezdődik ugyanitt. Látványos kaszkadőr, táncos és énekes showt ígérnek a szervezők. Az élethű jelmezek és kifinomult mozgások visszaadják a moziban látott Marvel élményt. Az interaktív gyerekműsor után lehetőség nyílik a gyerekeknek fotózkodni a szuperhősökkel. Este héttől a gimnazistákból álló Aposztréfa zenekar koncertezik. A másfél éve muzsikáló formáció zenéje fiatalos, pörgős, rengeteg műfajból merítenek inspirációt, a jazztől a bluesig.