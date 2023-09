Oroján Sándor közzétette a miniszter levelét, amely arról szól, hogy vasútvonalat nem zártak be, csak a vonatok helyett autóbuszok szállítják az utasokat. Döntés sem született arról, hogy további vonalakon is ugyanez történjen, az egész mellékvonal hálózaton vizsgálják, hogyan lehet kiszámítható és fenntartható közlekedést biztosítani. Lázár János azt is írta, augusztus 28-tól módosult a vasúti közlekedés és a turistaforgalom érdekében a téli menetrendben is megmarad az eddig csak a tavaszi-nyári menetrendbe beállított hétvégi reggeli és esti vonatpár a vonalon.

Horváth László országgyűlési képviselő lapunknak azt mondta, azt az információt kapta kormánytól, a kérdés nincs napirenden, nincs szó a vasút megszüntetéséről, felfüggesztéséről. Reméli, a szilvásváradi vasútvonal fejlesztése is megtörténik, de kihasználtságának is növekednie kellene, mert kevesen ülnek a kis pirosokon. Ehhez jobb menetrend kellene, csatlakozásokkal. Szerinte ehhez a vidékhez, a turizmushoz, a mindennapokhoz hozzátartozik ez a vasútvonal. A MÁV-nak kell lépnie a fejlesztésben, ő azért lobbizik, hogy a környék útjai, vasútja is rendben legyen. Mint mondta, az elmúlt években sok közút megújult, Mikófalván egy rövid részre várnak még, de meg fog valósulni. A következő évi négyesfogathajtó világbajnokság kapcsán az Eger Szilvásvárad közötti úton is lesz felújítás.