Hozzátette azt is, sajnálattal tapasztalja hogy azok az érintett szülők, családtagok, hozzátartozók, akik a kialakult helyzetért az önkormányzatot, vagy másokat tesznek felelőssé, sem akkor, amikor a függőség kialakult, sem most nem tudják, hogy hol van a csemetéjük, testvérük, unokájuk egész nap, de ami még súlyosabb, hogy hol tartózkodik és mit csinál éjszaka. Azzal, hogy az ügy súlyosságára való tekintettel, minél előbb tenni kell valamit, teljes mértékben egyetértek. Azt is vallom, hogy csakis együttműködve érhetünk el sikereket ebben a kilátástalannak tűnő helyzetben. Azt, viszont szeretném, ha sárdobálás helyett a szülők, nagyszülők elvégeznék azt, ami az ő feladatuk! Ültessék a térdükre a gyermeküket, unokájukat, minden nap, akár többször is! Kérdezzék meg, hogy mi történt aznap! Készen van-e a lecke? Hogy megy a tanulás? Higgyék el! Időben észre fogják venni, ha valami baj van! Véleményem szerint, a gyermeknevelésben, a szülők, nagyszülők szeretete, felelős, tudatos magatartása nehezen, vagy egyáltalán nem pótolható - szögezte le a településvezető.