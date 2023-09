- Egyszerűen vállalhatatlan a helyzet, ami itt folyik most, az elviselhetetlen. Ezelőtt is találkoztunk érdekes dolgokkal, amiről nem tettek bejelentést a lakók, de ez most már tényleg sok. Gyakorlatilag egy szemétlerakót csináltak az otthonunkból! Ha csak kilép valaki a lépcsőházból már érzi azt a a bűzt, amit a sok szemét áraszt. Vannak ott matracok, szétdobált műanyag flakonok, rengeteg cigarettacsikk és ételmaradék. A lépcsőház megtette az intézkedéseket, mert több lakó is panaszkodott már. Belvárosi rész, a piac is ott van. A hajléktalantanya rombolja a városképet és ez elég forgalmas hely ahhoz, hogy ezt ne lehessen megengedni – számolt be róla egy környéken élő olvasónk.

Egyre több a szemét

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Kerestük a rendőrséget és az önkormányzatot azzal kapcsolatban, hogy mit tesznek az áldatlan állapot megszüntetéséért. Amin választ kapunk, közzétesszük.