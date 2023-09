Szeptember 12-én délelőtt 10 órakor kezdődik a XX. Országos Víziközmű Szerelőverseny az Egri Várban. A versenyen 21 csapat méretteti meg tudását: 16 önkormányzati tulajdonú-, három határon túli vízmű és két vízipari tag. Az első napon négy helyszínen öt egyéni, és három csapatoknak szánt feladat vár majd a résztvevőkre, illetve a nagy szerelési csapatverseny, amelyre kicsivel több, mint két órájuk van a résztvevőknek. A versenyeken a csapatok két csoportra bontva kezdik meg a csatát. Tizenegy csapat délelőtt végzi el a nagy csapatfeladatot, az összeszerelést, ezalatt a másik tíz csapat kisebb feladatokat végez. Délután is folytatódik a küzdelem. A nevező csapatoknak a regisztrációnál be kell mutatni a saját csapattáblájukat, amiket a rendezvény során helyszínről helyszínre visznek magukkal. A zsűri különdíjjal jutalmazza a legkreatívabb, legszebb táblával érkező csapatot. A versenyen elérhető pontok egyharmadát a nagy szerelési feladat, egy harmadát a kis feladatok teszik ki. A programok várhatóan este hatkor fejeződnek be.

Forrás: Beküldött fotó