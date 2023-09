Pétervásárán új korszak köszönt be a Pétervásárai Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde életében. Szurominé Balogh Mónika intézményvezető négy évvel ezelőtt érkezett a városba, s nagy lelkesedéssel vállalta el az új bölcsődével is kibővült létesítmény vezetését. Eged István, a város polgármestere közösségi oldalán arról számolt be, hogy az elmúlt esztendőkben kiváló, magas színvonalú munka zajlott a legkisebbek számára fenntartott épület falai között, hiszen a szakember olyan szakmai programot épített fel, mely elévülhetetlen értékeket képvisel ezen hivatás területén. Ennek mi sem nagyobb tanúbizonysága, hogy minden csoport maximális létszámmal, teltházzal működik.