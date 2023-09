Immár 4 éves a Könyvtári Hírmondó, tette közzé a hírt Vachott Sándor Városi Könyvtár.

– Lassan már járni is tudunk… Persze nem mi lennénk, ha nem készülnénk valami érdekessel, így a 4 évre való tekintettel leforgattuk a 4. klipünket! Szerintetek melyik nemzet irodalmát dolgoztuk föl? Írjátok le kommentben! A helyes válaszadók között értékes nyereményeket sorsolunk ki! A klippremier dátuma hamarosan... – áll a gyöngyösi könyvtár közleményében.

Már többször is írtunk portálunkon arról, hogy Jakab Zsolt és Szabó Dénes, a gyöngyösi könyvtár munkatársai nagyon fontosnak tartják az olvasás népszerűsítését. A két könyvtáros nevéhez fűződik a Könyvtári Hírmondó videósorozat, melynek folyamatos készítése arra a tapasztalatukra épül, hogy a fiatalok igenis sokat olvasnak, de mindezt az online térben teszik. Ezért vált a mottójukká, hogy ha az ifjak nem jönnek a könyvek közé, akkor azokat kell elvinni hozzájuk. Szerintük e korosztály megszólítása nem könnyű, de nem lehetetlen, ha az ő világuk keretei között teszik. Az ő nevükhöz fűződik az a rendkívül népszerű klipsorozat is, amelyben rappelve népszerűsítik az olvasást. Már az első, az orosz irodalomról szóló klipjük is futótűzként terjedt a közösségi oldalakon, s azóta az olasz és a spanyol, harmadikként pedig a skandináv irodalmat is megénekelték, ugyancsak osztatlan sikerrel.