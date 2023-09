A hatodik kézilabdás osztály kezdte meg általános iskolás tanulmányait Gyöngyösön a Kálváriaparti Sport- és Általános Iskolában szeptember elsején, számolt be a tanévkezdésről hivatalos weboldalán HE-DO B. Braun Gyöngyös kézilabdaklub. Már hatodik éve, hogy az elsősök a klub és az oktatási intézmény között lévő együttműködés keretében az iskolai tanórákon kívül is találkoznak a kézilabdával, sőt a pályaorientáció keretében közös edzéseken is részt vesznek a HE-DO B. Braun Gyöngyös játékosaival, közölte Nagy Attila klubelnök.

– Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a klubunk által elindított programok, úgy a társadalmi felelősségvállalási akciók, mint az egyéb együttműködések is kiállták az idő próbáját, és hosszú évek óta sikeresen működnek. Ilyen a kézilabdás osztály is a kálváriaparti iskolában, ahol az első, közösen indított osztály már a hatodik évfolyamot kezdte el, és meghatározó szerepet játszik a klub utánpótlásnevelésében is – fogalmazott Nagy Attila.

A kézilabdás osztályok diákjai nem csak az iskolai falai között tanórán és azon kívül találkoznak kézilabdával, hanem a klub utánpótlás csapatainak edzéseihez is csatlakoznak. A felnőtt játékosok pedig amellett, hogy időről időre edzéseket tartanak számukra, az iskola különböző programjain is részt vesznek. A kálváriás diákok rendszeres résztvevői az NB I.-es meccseknek, amelyeken egyenpólóban buzdítják a farkasokat, különösen a régi kálváriásokat: Jaros Olivért, Gyallai Bercelt, vagy éppen Gyánti Barnabást, tette hozzá a klubelnök.

Nagy Attila azt is elmondta, hogy a HE-DO B. Braun Gyöngyös az első hazai bajnoki mérkőzése bevételét ismét az intézmény alapítványa számára ajánlja fel.