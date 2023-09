Az átadási folyamat úgy tűnik még mindig nem valósult meg, hiszen Keresztes Zoltán most azt javasolja, fizessék télen a tulajdonos helyett a közvilágítási számlát.

– Az idén nyáron a lakók összedobták a pénzt a közvilágítás üzemeltetésére, azaz saját maguknak finanszírozták. A tél közeledtével és ezzel párhuzamosan a hosszabb éjszakákkal a tavalyi probléma újra elő fog kerülni. Fontos elmondani, hogy tárgyalások kezdődtek a közvilágítás üzemeltetésének átvételéről, de a folyamat lassan halad, illetve akadozik. A volt kemping területén kialakuló lakóparkba számos család költözött be kisgyermekkel, mely kiváltképpen indokolja, hogy a téli időszakban is működjön a világítás. Az a javaslatom, hogy az önkormányzat vállalja át a téli időszak villamosenergia költségét a tulajdonostól és támogassa ezzel az ott élő embereket. A tulajdonosnak továbbra is kötelessége marad az egyéb feladatok ellátása például hóeltakarítás, síkosságmentesítés, karbantartás – részletezte.

Keresztes Zoltán tehát azt szeretné, hogy idén október 10. és 2024. április 10. között átlag havi 100 ezer forintban határozzák meg a költségkeretet, tehát összesen 600 ezer forint forrást biztosítsanak a Kemping lakópark közvilágítására a város közvilágításra elkülönített keretéből. A javaslatról csütörtökön szavaznak a képviselők.