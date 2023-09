Mint a napokban megírtuk, a vadgázolás nem csak azért kellemetlen, mert az elpusztult állat mellett jó eséllyel a gépjármű is megsínyli az ütközést, hanem azért is, mert július elsejétől immár a balesetet okozó sofőr a keletkezett kár mellett bírságra is számíthat. A hatósági eljárás során a sofőr csak akkor mentesül a bírság alól, ha bizonyítani tudja, hogy a vadállat a vadászok miatt volt az úttesten. Kovács István, az Országos Magyar Vadászati Kamara Heves Vármegyei Területi Szervezet titkára közölte: ha a vad az úttestre önszántából kerül ki, egy vadászatra jogosult személy sem tartozik érte felelősséggel. Ebből adódóan, ha a gázoló nem képes bizonyítani azt a tényt, hogy a vad a vadászok miatt volt az úttesten - űzés, hajtás vagy esetleges lövés miatt - akkor a felelősség teljes mértékben az autó vezetőjére hárul. A sofőr csak akkor jogosult kártérítésre, ha a baleset során a szakaszra érvényes sebességkorlátot nem lépte túl, valamint bizonyítani tudja, hogy a vad a vadászok miatt volt az úttesten – ismertette a vadászati kamara titkára.