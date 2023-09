Kéri Sándor portálunknak elmondta, már gyermekkorában megismerkedett a fotózással, hiszen édesapja amatőr fényképész volt.

– A spájzunkban volt berendezve a sötét kamra, ahová én is bemehettem, és csodálkozva néztem, miket csinált édesapám. Volt egy verandánk, ott szárítottuk a fényképeket, és azt is megfigyeltem, hogyan keveri a vegyszereket, amik a film előhíváshoz kellettek. Innen indult az én történetem is, s mivel édesapám látta, mennyire érdekel a téma, így én is kaptam egy fényképezőgépet – mesélte Kéri Sándor, aki a gimnáziumban még komolyabban kezdett el foglalkozni a fotózással.

Kéri Sándor, a kiállításának megnyitóján

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

Szavai szerint az életének történései határozzák meg leginkább, hogy miket örökít meg.

A Felsővárosi fiókkönyvtárában egri képeket és természetfotókat láthatnak tőle az érdeklődők. A kiállítás szeptember 30-ig tekinthető meg a könyvtár nyitvatartási idejében.