A Hevesben élőkhöz szóló videóban azt is elmondta: az egységes rendszer már 9 vármegyében jól működik, a betegeknek a korábbinál jobb ellátást nyújt. Tapasztalataik szerint a betegek hétköznap 16 és 22 óra között rendszerint háziorvosi jellegű problémákkal keresik fel az ügyeletet, Este 10 óra után viszont, ha az ügyeletet hívják ott akkut, sokszor súlyos egészségügyi probléma áll a háttérben – erre épül az új rendszer két eleme.

Heves vármegyében öt helyen fogadják a betegeket Forrás: Országos Mentőszolgálat

Heves vármegye öt pontján találnak majd a betegek úgynevezett háziorvosi ügyeletet. Éjszaka pedig négy telephelyen működik majd az ügyelet, de azt tanácsolják, hogy akinek valamilyen konoly egészségügyi problémája akad, az – mielőtt elindulna bárhová –, tárcsázza a 1830-as telefonszámot. E számon olyan egészségügyi szakember fogadja a hívást, aki ha kell telefonon segít, ha kell, akkor ügyeletet küld a beteg lakására, akár a legkisebb faluba is. Ha kell, akkor az ügyelet kimegy hozzá, és ellátja a beteget. Ha még nagyobb a baj, akkor pedig azonnal akár mentőt is tud riasztani – például egy infarktusgyanú esetén. Bármelyik telephelyre gyermekkel is be lehet menni, de van közvetlen gyermekügyelet is Egerben.

Győrfi Pál kifejtette, az Országgyűlés által decemberben elfogadott, egészségügyi alapellátásról szóló törvénynek megfelelően fokozatosan és a terv szerint zajlik az új, egységes ügyeleti rendszer bevezetése.