– Egy villámcsődület lérrehozása volt a célunk Gyöngyös legszorosabban vett belvárosának néhány pontján. Ezzel is szeretnénk felhívni a gyerekek és a szülők figyelmét a gyermek tánccsoportjainkra. Hétfőn ugyanis 17 órától beíratkozást tartunk a Mátra Művelődési Központban, azaz újra toborozzuk a gyerekeket a néptánc utánpótlásunk gyarapítására. Kezdőket és előképzettséggel rendelkező gyerekeket is fogadunk. Aki eddig nem tanult táncolni, az nálunk megteheti, aki pedig tanult, az előnyben van. Tudni kell, hogy mi nemcsak táncokat, de az azokhoz kapcsolódó hagyományokat, szokásokat is tanítjuk. Úgy is mondhatjuk, vidróczkisnak lenni egy életforma. Az a célunk, hogy mire nagyok lesznek, addigra beilleszkedhessenek együttesünkbe – részletezte Ombódi Andás.