A település eddig rendszeresen tartott aratóünnepet Péter-Pálkor, illetve a Lakodalmas is nyári nagy rendezvényeik közé tartozik, idén azonban inkább kukoricát törtek.

Tilcsik István polgármester szerint kiválóan sikerült ez az első "kukoricás" rendezvényük, hiszen nem csak az időjárás, az eseményre készült különleges dekoráció szépítette azt. A tervezett és sikerrel megtartott programok is jó hangulatot szültek, s láthatóan örömmel vettek részt rajta elsősorban a helyiek, de a más településről érkezett érdeklődők, vendégek is.

S hogy mi is történt ezen a szeptember 30-ai napon? Stílszerűen kukoricatörő versennyel nyitottak. Nem géppel ment a betakarítás természetesen, hanem azon a hagyományos módon, ahogyan a gépesítést megelőzően törték a tengerit időtlen idők óta. A Tilcsik-farm melletti kukoricaföldön kellett bizonyítania a benevezett nyolc csapatnak. Nem csak oly módon versengtek, hogy törték a szemest egy adott távon, hanem az "utómunkálatokban" is: szárvágásban, kúprakásban is bizonyítani kellett a versenyzőknek.

Ami pedig magát a verseny eredményét illeti: a Poroszlóról érkezett Csuhéj nevű, négyfős csapata végzett az élen, megelőzve a pélyi Tiszavirág nyugdíjas Klub kukoricatörő négyesét. A bronzérem a Tündérvirág vendéglő vendégeiből összeállt négyesnek jutott. A legjobb helybeli, ötödik helyével a Tészta Klub lett. Ők a hagyományos kötény, gumicsizma munkaruhában versenyeztek, míg a tiszavirágosok népviseletben végezték a feladatokat, amiért különdíjat is kaptak.

Persze egy fesztivál nem csak a munkával teremt ünnepet, adtak a gasztronómiára is: helyben, kemencében, frissen sütött kukoricagörhe és kenyérlángos, valamint főtt kukorica volt a legfőbb választék. Az önkormányzat tűzifáról is gondoskodott, hogy azok a családok, baráti társaságok, akik maguk is főznének, ezt nyugodtan megtehessék.