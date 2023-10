Benépesült szombaton a felsőtárkányi tó partja, kirándulók, környékbeli családok mellett az ÁGOTA nevelőszülői hálózat Heves megyei tagjai is kilátogattak a ligetbe, hogy közös programokon vegyenek részt. A kisebb gyerekeknek arcfestéssel, csillámtetoválással készültek, majd kalandtúrára invitálták a gyerekeket, több állomáson ismerkedtek a természettel, játékokkal. Volt azonban rocky bemutató is, valamint a délután folyamán a Hevesi Family családi zenekar is koncertet adott. A rendezvény célja az volt, hogy megtapasztalják, a hálózat tagjai egy nagy közösséget alkotnak. Voltak egészen apró gyerekek és kiskamaszok is, hiszen ma már szabály az, hogy a 12 éven aluli gyerekeket nem otthonban, hanem családokban igyekeznek nevelni.

A táncos lányok is kitettek magukért

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Barátné Balogh Ildikó, az észak-magyarországi és Pest megyei gyermekotthonok és nevelőszülői hálózat területi igazgatója elmondta, országszerte közel 23 ezer gyerekről gondoskodnak nevelőszülők. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatót a szeged-csanádi Egyházmegye indította el, s már 13 megyében vannak jelen. Hevesben 291 családból kiemelt gyerekről 101 nevelőszülő gondoskodik, a saját gyermekeiken kívül viselik gondjukat a kicsiknek.

A szervezőktől megtudtuk, a testvéreket igyekeznek egy családnál, vagy legalább egy településen elhelyezni. Teljes körű ellátást biztosítanak nekik és gondoskodnak testi, lelki, érzelmi fejlődésükről egészen addig, míg vér szerinti családjuk helyzete megnyugtatóan rendeződik és a gyerekek visszatérhetnek szüleikhez, vagy ha ez nem sikerül, akkor míg a gyermeket örökbe nem fogadják.