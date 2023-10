Harmincszázalékos megtakarítást sikerült elérnie a gyöngyösi önkormányzatnak a 2022/23-as fűtési szezonban bevezetett energiatakarékossági intézkedésekkel, adta hírül a városháza. A hétfői képviselő-testületi ülésen a grémium elé került beszámoló a korábbiak mellett további megtakarítási javaslatokat is tartalmaz az idei fűtési szezonra vonatkozóan. Az előterjesztés szerint továbbra is javasolt többek között a belső hőmérsékletek maximalizálása termoszelepekkel, valamint a hőfok visszaellenőrzése a telepített távleolvasós hőmérőkkel és szúrópróba szerű helyszíni ellenőrzésekkel. Ezután is javasolt a téli szünetek meghosszabbítása, továbbá a hivatalban 4 napos jelenléti munkaidő fenntartása fűtési idényben, valamint szoros együttműködés az intézmények vezetőivel a nyitva tartásokhoz optimalizált a fűtési rendszerek működése érdekében, illetve épületek hőszigetelése, kazánfelújítás.