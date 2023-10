Novemberben átlagosan 80 ezer forinttal több nyugdíjat kaphatnak a nyugdíjasok - mondta egy a Facebookon vasárnap közzétett videóban Varga Mihály pénzügyminiszter.

A tárcavezető közlése Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója közösségi oldalán hangzott el. Varga Mihály emlékeztetett arra, hogy a nemzeti kormány 2010 után szövetséget kötött a nyugdíjasokkal. "Azt ígértük, hogy visszaállítjuk az idős emberek megbecsülését és megőrizzük a nyugdíjak értékét. Az ígéretet betartottuk: 2010 óta a nyugdíjak összegét megdupláztuk, vásárlóértéküket 20 százalékkal növeltük" - mondta. Hozzátette: a magyar gazdaság sikeres éveiben nyugdíjprémiumot is fizetnek, eddig összesen már öt alkalommal történt ez meg.

Arra is emlékeztetett, hogy visszaépítették "a baloldal által elvett" 13. havi nyugdíjat. Varga Mihály kijelentette, a mai háborús, szankciós, nehéz gazdasági helyzetben is állják a szavukat: idén januárban 15 százalékkal emelték a nyugdíjakat, novemberben pedig 3,5 százalékpontos kiegészítő nyugdíjemelést hajtanak végre visszamenőlegesen. Novemberben így átlagosan 80 ezer forinttal többet kaphatnak a nyugdíjasok - fűzte hozzá. Bejelentette, hogy januárban újabb, 6 százalékos emelés jön, februárban pedig a 13. havi ellátást is folyósítják.

Leszögezte, továbbra is kiállnak idősebb honfitársaik mellett, ők "csakúgy, mint eddig", ezután is számíthatnak a kormányra. A videóban Nyitrai Zsolt felhívta a figyelmet a nyugdíjasok számára készülő JóKor magazin őszi kiadására, amelynek létrehozásáról az Idősek Tanácsa döntött. Ebből a kiadványból rendszeresen értesülhetnek az olvasók az őket érintő közérdekű információkról. Nyitrai Zsolt a magazin legújabb számából kiemelte azt a tájékoztatást, ami a novemberben kézbesítendő többletnyugdíjról szól, majd hozzátette: olvashatnak belőle majd az Európában egyedülálló, ingyenes Gondosóra programról is. Megtudhatják, kik vehetik igénybe a szolgáltatást, hogyan lehet regisztrálni és az milyen esetekben lehet az érintettek segítségére.

A lapból kiderül az is, mondta, hogy mivel harcolnak az infláció ellen, mit lehet tenni, ha hibás terméket vettünk a boltban, és miért érdemes csatlakozni egy gyaloglóklubhoz. "Keressék a JóKor magazint a postaládájukban!" - biztatta a nyugdíjasokat közösségi oldalán Nyitrai Zsolt.