Régi ismerősök, nagyon is ismerős terepen fogadtak bennünket csütörtökön reggel 9 óra előtt nem sokkal Egerbakta és Felnémet térségében, ahol ismét az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) leendő békefenntartói vettek részt többórás – nyugodtan mondhatjuk –, az embert minden tekintetben próbára tevő járőrgyakorlaton.

A megfigyelés sem maradhatott ki

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

A képzés 17 nemzet hallgatóinak részvételével kezdődött október 2-án, a honvédség szolnoki központjában. A háromhetes tanfolyam 18 résztvevője közül 16-an külföldről látogattak hazánkba: Algéria, Egyiptom, Elefántcsontpart, Jordánia, Kazahsztán, Kína, Lengyelország, Litvánia, Marokkó, Nigéria, Olaszország, Portugália, Thaiföld, valamint új országként Kenya, Örményország és Peru is delegált hallgatót. Magyar felkészülők is voltak, két katona vesz részt a tanfolyamon. Az új országokkal kiegészült eseményről elmondható, hogy immár 92 nemzet képviseltette magát a 43 képzésen, a hallgatókról pedig megtudtuk: jövőre várhatóan az ezres határt is meghaladja majd a résztvevők száma.

Számos feladattal szembesültek a hallgatók a gyakorlaton

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– A felkészülőkből összeállított négy gyalogjárőr-csoportnak különféle beállított helyzetekben kellett helytállnia a közel húsz kilométeres táv megtétele közben. Egyebek mellett megfigyelőpontot működtettek, információkat gyűjtöttek a helyi lakosságtól, illegális ellenőrző ponton próbáltak meg átjutni, valamint a helyi média folyamatos zaklatása mellett egy aknarobbanásban súlyosan megsérült emberen is segítettek – összegezte a gyakorlat menetét portálunknak Bencsik Róbert százados, tanfolyamigazgató-helyettes. Kiemelte még a pszichológiai felkészítés fontosságát, és kérdésünkre kitért arra is, hogy a mostani hallgatói generáció is hasonlóan ígéretes pályát futhat majd be, mint a korábbiak.