Nádudvari vállalásáról a kezdeményezés médiatámogatója, a T5 Media Agency filmet készít, a kamerák a „hosszú hétvége” alatt is forogtak. A jótékony sportoló hangsúlyozta, a cég munkatársai a futás alatti frissítésében is sokat segítettek, amiért rendkívül hálás nekik. A július óta tartó kampány során Nádudvari már 4 millió 922 ezer 205 forintot gyűjtött össze a mátraaljai Recsken élő kisfiú gyógykezelésére. Az agydaganattal élő Marci gyógyulására egy kölni kezeléssorozat jelenti az egyetlen reményt, amelyen évente kétszer kell megjelennie, egy kezelési ciklus ára kétmillió forint.

Nádudvari Péter futás közben

Forrás: Beküldött fotó

Az édesanya, Szabó-Bárdos Adrienn kiemelte: hatalmas pozitív megerősítést adott a Kékes csúcsára való felfutás, hogy van értelme küzdeni és van remény. Az adományoknak köszönhetően Marci kezelése folytatódhat és szerencsére az eredmények is javulást mutatnak. A helyzetük azonban még mindig válságos, a család egyetlen kenyérkeresője, Marci apukája nemrég szívrohamot kapott. A folyamatos stressz miatt neki is és kislányának is szakember segítségre van szükségünk, de nem adják fel, és bármilyen támogatást szívesen fogadnak.