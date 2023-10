Nyílt nappal ünnepelte 70. születésnapját pénteken a Nagyrédei Kastély Óvoda. A nagyközség önkormányzata és az óvoda meghívására ellátogattak az eseményre az intézmény korábbi dolgozói, jelenlegi és volt óvodásai. Rajtuk kívül számos érdeklődő is megjelent, hiszen az óvoda épülete, az egykori Brezovay-kastély, idén jelentős felújítás után szépült meg.

Siposné Fodor Judit polgármester köszöntőbeszédét azzal kezdte, hogy van ok az ünneplésre, hiszen a Brezovay-kastély eddig is talán a település legszebb épülete volt, a felújítás után viszont biztosan az.

– A Brezovay család annak idején a leggazdagabb nemesi család volt Nagyrédén. 1770-től az 1800-as évek elejéig készült el a régi kastély, ami 1912-ben, ismeretlen okból leégett. A jelenlegi épületet a múlt század 20-as éveiben emelték, és a II. világháború végéig a család tulajdonában volt. Utána államosították az épületet, ami 1953-tól óvodaként funkcionál – ebben a minőségében tehát idén 70. évfordulót ünnepelhetünk. A mai nap nemcsak óriási öröm, de egy folyamat lezárása is, mert nagy munka volt a kastélyt felújítani. A képviselő-testület döntése alapján azzal kezdtük, hogy az ablakokat, nyílászárókat kicseréltük. Nemcsak a rezsiárak emelkedése miatt született ez a határozat, de a gyerekek és az itt dolgozók számára is élhetetlen volt már a régi helyzet, hiszen százéves nyílászárókról volt szó. Aztán mindig újabb és újabb gondolatok követték egymást. A grémium úgy döntött, hogy ha már idáig eljutottunk, akkor kívülről is szépítsük meg az épületet. Fessük le, a díszeket újítsuk fel, mindent egy lendülettel végezzünk el. Persze, mivel eredetileg csak az ablakcsere volt betervezve, nagyon rövid idő állt rendelkezésre: július 31-én a gyerekek még az óvodában voltak. Augusztus elsejétől aztán egymás után sorban megjelent valamennyi kivitelezőnk, és a belső munkák gyakorlatilag szeptember második felére elkészültek. A külső felújítás pedig éppen most ért véget. Visszakerült az épület homlokzatára a Brezovay családi címer is. Mintegy két hónap alatt elkészült minden ebben a hatalmas épületben. Köszönettel tartozunk a kivitelezőknek a szakszerű, gyors munkáért. A épületben két csoportszoba teljesen új bútorzatot kapott, az emeleti folyosókon az öltözők, a két bölcsődei csoportszoba, a foglalkoztató terem is megújult. Ezért szerveztük a nyílt napot, hogy belülről is mindenki megnézhesse az óvodánkat, hiszen a legtöbben magunk is ide jártunk gyermekkorunkban. Feladat természetesen még bőven van, de talán a munka dandárját elvégeztük – összegzett Siposné Fodor Judit.