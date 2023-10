Kedden ismerkedhettek meg a gyöngyösi irodalombarátok Berényi Anna írónővel és a Richter Gedeon életéről írt könyvével a Vachott Sándor Városi Könyvtárban. Az Országos Könyvtári Napok rendezvényeként tartott pódiumbeszélgetésen Molnár Katalin kérdezte a 2021. májusában megjelent életrajzi mű szerzőjét. Berényi Anna bevezetésként elmondta, hogy könyveiben olyan emberekről ír, akik elképesztő teljesítményt nyújtottak, a környezetüket szolgálták, és nagyon regényes az életük.

– Ismerjük a történelmi regény fogalmát. Abban szinte mindig vannak kitalált szereplők, csavarok a történetben, hogy az érdekesebb legyen az olvasónak. Én semmi ilyet nem teszek a regényeimbe. Nagyon ragaszkodom a tényekhez. Megkeresem a forrást, és az alapján írok. Természetesen az én fantáziám is kell hozzá, mert magukból a tényekből még nem lesz regény. Richter Gedeon életét előttem még senki nem dolgozta fel. A Richter-gyárban található emléktár dokumentumai voltak a segítségemre. Sajnos, magánjellegű források alig vannak már róla, mert majdnem mindet megsemmisítették az előző rendszerben – a nagytőkés emlékét is ki akarták törölni a köztudatból. Alig maradt fénykép róla, mindössze egy-két saját kézzel írt levele található meg. A korabeli sajtó szerencsére többször is írt róla, és a gyáráról szóló levéltári források is rendelkezésre álltak a munkámhoz. Mindezt nekem kellett érdekessé és követhetővé tenni – fogalmazott Berényi Anna.

A Richter Gedeon regényes életrajza című mű ajánlásában a következőket olvashatjuk:

"Amikor a valóság írja a regényt… Richter Gedeon egész életében csak épített, mindig a jobbításra és a tökéletesre törekedve. Soha nem adta fel a mások által reménytelennek ítélt terveit, és mindig bízott a jövőben. És hitt az emberi értelemben… Elbűvölő és szívfacsaró történet egy tehetséges ifjúról, aki képes volt megküzdeni a világgal, hogy megvalósítsa az álmait – s létrehozta a magyar gyógyszeripar bölcsőjét, a még életében világhírűvé lett Richter-gyárat. Berényi Anna gyermekkorától a haláláig kíséri Richter Gedeon izgalmas életét, feleségéhez fűződő örökkévaló szerelmét, családi és szakmai küzdelmeit, sikereit és kudarcait, a gyógyszermágnás nagyúri világát és a megalázott pária tragédiáját. A lebilincselő életrajzi regény lapjain egy grandiózus sors bontakozik ki, miközben a háttérben a Monarchia „boldog békeideje” után a világégések, a Tanácsköztársaság, a csonka ország vívódása zajlik – melyet végül a holokauszt torzít rémálomszerű valósággá."

Richter Gedeon gyógyszerész, a modern magyar gyógyszeripar megteremtője Ecséden született a 19. század második felében, de a szülei halála miatt egy éves korától Gyöngyösön nevelkedett. Fiatal korában néhány évig gyógyszerészgyakornokként dolgozott a mátraalji városban. Tavaly volt a születésének 150. évfordulója.