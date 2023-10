Molnár László gyöngyöspatai festőművész festményeinek hosszú távú fennmaradása érdekében tisztelők, barátok és rokonok Patai MolnArt elnevezéssel támogató egyesületet alapítottak Gyöngyöspatán október elején, adta hírül a város önkormányzata. Közlésük szerint a festő galériájának szomszédságában, röviddel Molnár László 82. születésnapja előtt alakult meg a civil szervezet.

– Úgy gondoltuk, hogy mivel én már a nyolcadik ikszen túl vagyok, illő gondolkozni azon, mi legyen az én művészi anyagommal, az én művészeti teljesítményemmel. Több lehetőség felmerült, például az is, hogy nem lesz semmi, amikor elmegyünk, akkor ebek harmincadjára lesznek a munkák. Az is felmerült, hogy egy családtagra hagyom az ezernél is több művet, köztük több száz festményt. Még erejükben lévő rokonokat, ismerősöket kerestünk, akik érdeklődnek egy kicsit a művészetek iránt. A képeknek ugyanakkor saját sorsuk van, akármit csinálunk, előre nem lehet tudni, hogy egy kikerülő képpel mi lesz: még mindig kerülnek elő Csontváryk padlásokról. Az alapítvány nem volt járható út, ezért Maka Attila ötletét követve egyesületi formát választottunk – mondta el a megalakuló ülés felvezetőjében Molnár László.

Molnár László

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Amikor a festőművész művei jövőjéről gondolkozott, a gyöngyöspatai Maka Attila tanácsolta neki, hogy elsősorban olyan emberekre támaszkodjon, akik őt jól ismerik, vér szerinti rokonok, tisztelik annyira, hogy később az ő állásfoglalásai szerint gondozzák a hagyatékot.

– Itt mindenkinek a szeretetére van szükség, a kölcsönös bizalomra, ami a hagyaték további sorsát rendezni fogja. Az egyesületi formában remélhetőleg jövőre pályázati támogatásokat is be lehet majd vonni a művészi hagyaték fenntartására, az infrastrukturális háttér fejlesztésére. A képek áttekinthető, állagmegőrző tárolását biztosan meg kell oldani, illetve felmerül megoldandó kérdésként az alkotóház-műterem megőrzése is – fogalmazott Maka Attila.

Ez azonban mind még a jövő, amire már most gondolnak előrelátóan. Molnár László 82 esztendősen is folyamatosan alkot Gyöngyöspatán, művészi ereje és tapasztalatai teljében, azzal a bizonyos nyitottsággal és belső fénnyel, amely őt jellemezte egész eddigi életútján, tette hozzá közleményében a gyöngyöspatai önkormányzat. A művész a közelmúltban portálunkkal is megosztotta a terveit.

– Van még egy pár gondolatom, azt lenne jó még vászonra vinni. Szeretnék olyan képet festeni, amiben minden benne van. Ami nem ábrázol, de azt lehet rá mondani, hogy minden tudásom benne van. Ez a fény és a szín használata. A művészet hasonlít a házépítéshez. Meg kell csinálni az alapokat jó stabilra, arra fölhúzni a falakat igen alaposan, s arra fölrakni a tetőt. Ugyanígy a művészetben is, amikor megvannak az alapok, a felépítmények, azok összessége egy pontba kell, hogy sűrűsödjön. Valamelyik katalógusban épp erről írtam, hogy elérkeztem a pályám legnehezebb szakaszához: amikor az eredményeimet egy gyújtópontba kell rendeznem és kifejeznem. Ezek az idézőjelesen vett üres képek. Ami már csak egy metafizikai dolog. A kép egy materiális anyag. Nem tudsz vele mit kezdeti. A lényeg mögötte van. Ehhez használom a fényt. Azt a belső fényt, ami minden emberben ott van az Istentől. Ezt a fényt próbálom megjeleníteni az úgynevezett "üres" képeimen. Többen azt mondják rá, nincs rajta semmi. De van rajta egy belső fény, amit megpróbálok megfogalmazni. Most már egyre inkább ezzel foglalkozom – fogalmazott a közelmúltban Molnár László.

A festőművész alkotásai megtekinthetők a gyöngyöspatai galériájában személyes kalauzolásával, előzetes egyeztetés alapján. Festményei láthatók többek között a budapesti Magyar Nemzeti Galériában, a fővárosi KOGART Kortárs Művészeti Gyűjteményben, az egri Dobó István Vármúzeumban, a salgótarjáni Dornyay Béla Múzeumban, a dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galériában, továbbá magyar, illetve német, angol és belga magángyűjteményekben.