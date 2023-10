– Iskolánk pedagógiai programját 2019/2020-as tanévtől egészítettük ki a Sakkpalota Komplex Képességfejlesztő Programmal, amely azóta is az első és második évfolyamon Képességfejlesztő sakk tantárgyként kerül be, harmadik és negyedik évfolyamon pedig a program a tantárgyakba integrálva valósul meg. A módszert tehetséggondozás keretében is alkalmazzuk. Fontos, hogy a sakk, mint eszköz jelenik meg a programban, tehát a játék elsajátítása nem cél, hanem eszköz – mondja Juhászné Dafkó Andrea. Az intézmény igazgatója hozzáteszi, hogy a programnak rengeteg hozadéka van.

– Az elmúlt évek tapasztalatai csak megerősíteni tudják a Sakkpalota pozitív hatását. A programban résztvevő tanulóinknak – a komplex képességfejlesztés eredményeképpen – a memóriája, logikus és összetett gondolkodása, szabálykövetése, társas kapcsolatai, együttműködési készsége, kudarctűrő képessége, problémamegoldó képessége, síkbeli és térbeli tájékozódó képessége, kreativitása az oktatási folyamatokban és a tananyag elsajátításában kiemelkedően megjelenik. Teljesítményükben, terhelhetőségükben kimutatható a fejlődés.

A sakk a mindennapok része a hatvani iskolában

Forrás: Beküldött fotó

Emellett az is elmondható, hogy nincs olyan gyermek az iskolában, aki ne ismerné a sakk játékszabályait, a bábuk megnevezését, vagy, aki ne tudna elkezdeni egy sakkjátszmát. Azonban már most látszik, hogy a gyerekek legalább tíz százaléka nagyon is komolyan kitart a sakk szeretete mellett, ugyanis hazai - és volt már rá példa, hogy nemzetközi - versenyen is megméretteti magát. Ezt már Misi Ágnes, az iskola pedagógusa mondja, aki elhivatottan alkalmazza a módszert, sőt az országos programban is aktív szerepet vállal.

– Nagyon közel áll a szívemhez a Polgár Judit Módszer, amelynek lényege és célja az óvodás és kisiskolás korú gyermekek komplex képességfejlesztése, melyek révén kialakulnak és megerősödnek a 21. században elengedhetetlen készségek, a “4K”: a kritikus gondolkodás, a kommunikáció, a kollaboráció és a kreativitás. Ez azért népszerű iskolánkban is sok gyerek számára, mert különböző lehetőségeket kínál. Mozgás, számolás, hangok, színek is megjelennek egy-egy foglalkozásnál, s emellett egyfajta érzelmi kötődés is kialakul a gyermekekben a játékok kapcsán – tudatja a tanítónő. Hozzáfűzi azt is, hogy a módszer a speciális igényű gyermekeknél is hatékonyan alkalmazható.