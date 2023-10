– Hosszabb ideje terveztük a Dobó István Vármúzeum (DIV) Baktai úti telephelyének fejlesztését, a 130 millió forintos energetikai beruházással megújultak a nyílászárók, a szigetelés és napelemek is kerültek az épületre – ismertette Földvári Győző, az egri önkormányzat intézményekért felelős tanácsnoka hétfőn sajtótájékoztatón.

Földvári Győző, az Egységben a Városért Egyesület önkormányzati képviselője

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Kiemelte, ezzel nem csak a műtárgyakon dolgozó munkatársak munkakörnyezete javult, de csökkentek az épület együttes fenntartás költségei is. Az önkormányzat intézményei közül a legnagyobb fogyasztó ugyanis a DIV, hiszen például a régészek munkája nyomán a telephelyre került műtárgyaknak folyamatosan egységes hőmérsékletet és páratartalmat kell biztosítani. Szeretnék a meg kimaradt épületeket is hasonló színvonalon felújítani

Marton Timea a DIV üzemeltetési igazgatóhelyettese elmondta, hogy van még egy épület, melynek felújítását szintén szeretnék véghez vinni.

Marton Tímea, a Dobó István Vármúzeum üzemeltetési igazgatóhelyettese

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

– A hármas épület megújulása már korábban megvalósult, már csak az egyes épület várakozik felújításra. A kollégák komfortos munkavégzése, illetve a vármúzeum könyvtárának berendezése, továbbá a fotólabor működése érdekében szükség lenne arra az épületre is. A mostani felújítás hat hónapon keresztül zajlott, ez idő alatt sok feladatot koordináltak munkatársaink, az alagsori helyiségeket kiürítettük. Nem volt egyszerű a műtárgybarát környezet keresése, kollégáink, a restaurátorok munkájuk mellett a felújítással járó dolgokat is elvégezték – részletezte.

Dr. Ringert Csaba a vármúzeum igazgatója elmondta, időnként iskoláscsoportokat is fogadnak a telephelyen. Ha az utolsó épület is megújulna, akkor a kőgyűjteményük is látogatható lenne majd illetve a létrejöhetne egy könyvtár. Beszámolt arról is, hogy mivel az utóbbi évtizedekben zajló digitalizáció természetesen a vármúzeumot is elérte, a műtárgyak fotózása is rendkívül fontos folyamat. Ehhez egy új fotólaborra is szükség lenne.