Péntek, október 20.

Eger:

16 órától a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár felnémeti fiókkönyvtárában Visszatekintés - kezdetektől napjainkig című kiállítás megnyitóját tartják. A kiállításon Jeles Teréz természetfestő képeit csodálhatják meg az érdeklődők.

Forrás: Beküldött fotó

18 órától a Forrás Gyermek és Ifjúsági Házban „Változó gyermekek, változó szülői kihívások” címmel a „Paramentes” szülők akadémiája keretében Czeizel Barbara gyógypedagógus lesz a vendég. Az előadó munkájában elkötelezett és számos fontos társadalmi ügy mellé állt már a pályafutása során. Az est folyamán a szülők számos kérdésre választ kaphatnak. Az előadáson végigveszik a csecsemő-, kisgyermekkori fejlődés főbb mérföldköveit, amik a gyermek életében fontos szerepet játszanak. Mire figyeljen oda a szülő? Kihez tud fordulni, ha baj van? Az előadáson lehetőségük lesz a résztvevőknek kérdezni is a szakembertől. A programra főként azokat várják, akik a magzatitól az óvodás korig terjedő időszakról szeretnének többet tudni.

Hatvan:

17 órától a hatani serfőzdében a sörfőzés rejtelmeiről tart előadást Németh Antal budapesti sörfőző mester. A program során kóstoló és kvízjáték is lesz.

Forrás: hatvaniturizmus.hu

Gyöngyös:

10 órakor Somogyi Géza spirituális gyógyító tart egészségklubot a Vachott Sándor Városi Könyvtár Platán utcai fiókkönyvtárában.

Forrás: vsvk.hu

Pétervására: 15 órától tartják meg a városi ünnepséget a Szántó Vezekényi Művelődési Házban. Beszédet mond Eged István, a város polgármestere, majd a Tamási Áron Általános Iskola diákjai adnak ünnepi műsort. Ezt követően együtt vonulnak fel az 1956-os emlékműhöz, ahol koszorúkat helyeznek el .

Parád: 15 órakor a Közösségi Házban tartanak ünnepi megemlékezést a Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7. osztályos tanulóinak műsorával. Az ünnep tiszteletére megtekinthető a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár „Friss szelek, fényes szelek fújnak…” című vándorló kiállítása, amely október 26-ig látogatható.

Szombat, október 21.

Eger:

15 órától az Agria Park Galériában Csiszolódó gyémántok 2- "A Kiválasztottak" címmel nyílik az A&B Többnyelvű Összművészeti Alkotóműhely növendékeinek kiállítása.

Gyöngyös:

Reggel 9 órakor indul Gyöngyös Fő teréről a Mátra Biker Sport Club által szervezett Tekerj a zöldbe! kerékpáros túrasorozat újabb kirándulása. A résztvevők szombaton az abasári Bolt-tetőn zajló izgalmas régészeti feltárásokat tekinthetik meg a Gyöngyös – Gyöngyössolymos – Mátrafüred – Pálosvörösmart – Abasár útvonalon tekerve az ásatás helyéig. A Pálosvörösmart – Mátrafüred – Gyöngyös visszaúttal együtt a túra távolsága mintegy 30 kilométer aszfaltúton, 450 méter szintemelkedéssel. Az ingyenes túrán minden résztvevő saját felelősségére vesz részt. Az útvonalon a KRESZ szabályai érvényesek, sisak mindenki számára ajánlott! Az előzetesen regisztrált résztvevőket abasári finomsággal vendégeli meg a Mátra Biker SC. A Tekerj a zöldbe! programsorozat célja a kerékpározás népszerűsítése, a kerékpározást mint rekreációs tevékenységet folytatók létszámának növelése. A szervezők szeretnék a programsorozattal azokat is megszólítani, akik szeretnének, de egyedül nem mernek, nem akarnak kerékpártúrára menni. A programon való részvételhez nincs szükség kerékpáros klubtagságra.

19 órakor a Mátra Művelődési Központban Kowalsky meg a Vega koncerten vehetnek részt a rajongók.

Poroszló: 12 órától Kemencés Szombatot tartanak, ahol kemencés és bográcsban készült ételek kóstolóival várják a kedves vendégeket a poroszlói kemencés portákon, több helyszínen.

Forrás: programturizmus.hu

Szarvaskő: megrendezik a hagyományos Csipkebogyó fesztivált az állomáskertben. Magyar nóták, népzene, bűvész, tűzzsonglőr, kurul dobosok szórakoztatják a látogatókat.

Forrás: Beküldött fotó

Noszvaj: 10 órakor kezdődik a Birsünnep több helyszínen. A Birsünnepen beszerezhetőek a legkülönbözőbb noszvaji kézműves lekvárok, amelyeket gondos kezek készítettek kiváló minőségű gyümölcsből. A noszvajiak nemcsak a kertek, hanem az erdők gyümölcseit is feldolgozzák, így lesz a vásárban som-, kökény-, csipkelekvár is. A lekvárokon túl Noszvaj és a környék kézművesei is bemutatkoznak igényes portékáikkal. A falu vendéglátói az ünnephez méltó menüvel készülnek.

Szilvásvárad: 21-én és 22-én megrendezik a már hagyományosnak mondható lóárverést. A fedeles lovardában 21 lipicai csikót árvereznek el.