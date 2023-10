A hétvége folyamán számos zenei programmal találkozhatnak az emberek Heves vármegyében. Hatvanban október 13-án pénteken a Hatvani Sörfesztiválon a Valmar nyitja meg a hétvégét az embereknek egy élő koncerttel. A Punnany Massif rajongók is örülhetnek, ugyanis a sok fesztivál után most újra beveszik a klubokat, és köztük október 14-én szombaton Egerben a Broadway Monkeyt is.

További érdekes programokért és még több részletért érdemes meghallgatni a hétvégi programajánló podcastunk legújabb részét:

