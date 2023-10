Testközelből ismerkedhetnek meg a látogatók a programhoz csatlakozott Heves vármegyei erőművekkel az október 27-i Erőművek Éjszakáján. A nyílt napon az érdeklődők ritkán látott helyeken követhetik végig az energia útját és mindazt, ami mögötte van. A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek.

Idén három Heves vármegyei helyszínen is várják a látogatókat az Erőművek Éjszakáján: megnyitja kapuit Magyarország egyetlen jelentős hazai lignitre alapozott, primer energiaforrása, a második legnagyobb villamosenergia-termelő Mátrai Erőmű. A körbevezetés során bemutatják az erőmű monumentális létesítményeit, valamint egy világszabadalommal rendelkező berendezést: a Heller–Forgó-féle száraz hűtőtornyokat, melyek egyikébe kísérővel be is mehetnek a vendégek. Megismerkedhetünk a kiskörei vízlépcső részeként 1974-ben megépült Kiskörei Vízerőművel és építésének történetével is. A látogatók megtekinthetik a vízturbina szabályzó berendezéseit, a turbinaaknában elhelyezkedő berendezés részeket, valamint az erőmű vezénylőtermét is.

Várják az érdeklődőket Lőrinciben is, ahol az MVM Balance Zrt. Lőrinci Gázturbinás Gyorsindítású Erőművel lehet megismerkedni. A tartalék erőműként funkcionáló nyílt ciklusú erőmű az ország villamos hálózat teljesítmény hiánya esetén lép működésbe, hogy más erőműveket és fogyasztói körzeteket lásson el villamos energiával.

Idén, október 27-én immár negyedik alkalommal rendezik meg az Erőművek Éjszakáját, az ország legnagyobb és legnépszerűbb energiaipari rendezvényét. A látogatók ezen a napon betekinthetnek az erőművekben, a fűtőművekben és a közműszolgáltatóknál zajló munka kulisszatitkaiba. A főszervező Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal legfőbb célkitűzése, hogy az energia- és távhőtermelés, valamint a közműszolgáltatások működésének bemutatásával felhívja a figyelmet arra, hogy környezetünk védelme érdekében érdemes tudatosan bánni erőforrásainkkal.

Az elmúlt három évben hatalmas népszerűségnek örvendett a rendezvény, az Erőművek Éjszakája programjaira tavaly, 2022-ben több ezren látogattak el. Idén is hasonló érdeklődésre számítanak, ezért a népszerű helyszínekre érdemes minél hamarabb regisztrálni a rendezvény honlapján, a www.eromuvekejszakaja.hu oldalon keresztül. Október 27-én országszerte közel 70 érdekes és nem mindennapi élményeket kínáló helyszín nyitja ki a kapuit a szélesebb közönség előtt is. Érdekes programok, közelről is megtekinthető, hatalmas berendezések és szakértő idegenvezetések során ismerhetjük meg az energia útját.

Az Erőművek Éjszakáját idén is Gyetván Csaba műsorkészítő, a program nagykövete népszerűsíti. Csaba az eseményt megelőzően több olyan helyszínen is járt, amelyeket október 27-én személyesen is megnézhetünk. Kedvcsináló bejelentkezései elérhetők a MEKH Facebook-oldalán.

A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az egyes helyszínekre október 11-től lehet regisztrálni a www.eromuvekejszakaja.hu oldalon. Érdemes követni a MEKH Facebook-oldalát is, ahol a szervezők további érdekességeket osztanak meg.