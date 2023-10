A zsidó hitközségi elnök kijelentette, hogy Európa és annak vezetése bűnt követett el.

– Nem migránsok jöttek a kontinensre, hanem asszonyok nélküli, kiképzett gyilkosok. Senki ne gondolja, hogy a történtek csak a zsidóság ellen irányulnak. A terrorizmust támogató Irán legfőbb vallási méltósága bemondta a tévében: a zsidók, a keresztények el kell, hogy tűnjenek a süllyesztőben, mert az iszlám ideje jön. Az Európai Unió a katasztrofális irányítása miatt élhetetlenné vált. Minden nap imádkozom azért, hogy az Örökkévaló hosszú életet adjon Magyarország miniszterelnökének. Európában ugyanis hazánk az egyetlen állam, ahol bár szintén akartak 1600-an tüntetni a Hamász gyilkosait éltetve, de a magyar kormány nem engedte azt, mondván: nemcsak a terrorizmus bűncselekmény, hanem annak a hirdetése is. Hittel vallom, hogy szenved a palesztin nép, de nem az izraeli katonaságtól, hanem a saját vezetőitől, a Hamásztól. Arra kérem őket innen, a távolból, hogy adják ki a gyilkosaikat, mert mi nem a palesztin népre haragszunk, hanem a gyilkosokra. Azt nyilatkozta tegnap Mahmúd Abbász, a palesztin Fatah vezetője, aki egy hete még hallgatott, hogy az elkövetők nem palesztinok, nem a vezetőik, és felszólította őket arra, hogy engedjék el a túszaikat. Ha nyögvenyelősen is, de ezzel talán elindult valami a rendezés felé. Hétfőn egy ezer fős palesztin csoport 250 ezer dollár jutalmat tűzött ki annak, aki megmondja, hol vannak a túszok, és segít elkapni a Hamász gyilkosait. Mert ezek nem katonák, hanem hit nélküli, kiképzett gyilkosok. Azért imádkozom, hogy az unokáim egy szebb Európára nőjenek fel. Bennünket, zsidókat, és a keresztényeket a két vallás 99 százalékban összeköt, mert az Ige azonos: szeresd az Örökkévalót és szeresd az embert! Utóbbiban nincs különbségtétel se az ember vallása, se a bőrszíne, se más alapján. Ez most súlyosan sérült. Azért vagyunk itt, hogy ez többé ne forduljon elő – fogalmazott Weisz Péter.

Nasinszky Péter, a Gyöngyösi Hit Gyülekezete elnöke azzal kezdte, hogy az imádkozás és az izraeliek melletti demonstrálás ellenére is tehetetlenséget és fájdalmat érez a közösségük.

– A Hamasz dzsihadista terrorszervezet alapító okiratában azt áll, hogy fő céljuk Izrael teljes és végleges megsemmisítése. Az október 7-i a Hamász sokadik támadása volt Izrael állam ellen, de ilyen mészárlás a zsidók szerint sem történt a holokauszt óta. Védtelen, ártatlan, fegyvertelen civilek, csecsemők, gyerekek, fiatalok, nők, idősek, sőt, holokauszt-túlélők kivégzése történt meg, százával, lehet, ezrével ejtettek túszokat. Az áldozatok egyetlen "bűne" az volt, hogy zsidók voltak, vagy annak vélték őket. Mi, gyöngyösi polgárok, zsidók, keresztények, magyarok, jóérzésű, békeszerető emberek részvétünket, együttérzésünket és szolidaritásunkat nyilvánítjuk ki Izrael népének. Emellett a leghatározottabban elítéljük ezt a barbár népirtást, ezt az emberiség és emberiesség elleni háborús bűntettet, amelyre nincs se magyarázat, és az izraeli külügyminiszter szavaival élve, bocsánat se – emelte ki Nasinszky Péter.

Az elnök arra az ellentmondásra is felhívta a figyelmet, hogy az elhunyt izraeliek miatt szimpatizál ugyan a világ a zsidó állammal, ám amikor Izrael az alapvető joga és kötelessége alapján megvédi a saját polgárai életét, akkor ez a szimpátia kezd elpárologni: ez már most is látható. Pedig Izraelnek elévülhetetlen, történelmi joga van a Szentföldhöz és Jeruzsálemhez, tette hozzá.

– A dzsihadisták az egész világon tüntetésre szólítottak fel Izrael ellen. Európában újra zsidógyűlölet tapasztalható, a kontinens nagyvárosaiban a gyilkosokat ünneplik, az Izrael mellett állókat fenyegetik. Azóta Franciaországban és Belgiumban iszlamista gyilkosságok is történtek. Mindebből is világosan látszik, hogy a támadás nemcsak a zsidók és Izrael ellen történt. Égbe kiáltó kérdés: vajon meddig akarják folytatni a nyugati vezetők a gyilkosok anyagi és politikai támogatását? Meddig állítja be a terroristákat áldozatnak, Izraelt bűnbaknak a politika? Meddig akarják még a polgárai életét védelmező, egyszerűen csak létezni akaró Izraelt kriminalizálni, elítélni, mint agresszort? Meddig tesznek még egyenlőségjelet a gyilkos és az áldozat közé? E rendezvénnyel azt üzenjük Izraelnek, hogy nincsenek egyedül. Imádkozunk értük és a békéért. Imádkozunk a világ vezetőiért is, hogy józan, felelős és bölcs döntéseket hozzanak. Bízunk Istenben, hogy a helyzet mielőbb rendeződni fog – zárta gondolatait Nasinszky Péter.

Prof. dr. Hunyadi László, Izrael állam tiszteletbeli konzulja legelőször is tolmácsolta Jákov Hadasz-Handelszman, Izrael magyarországi nagykövete, valamint Moran Birman nagykövethelyettes köszönetét a demonstráción résztvevők szolidaritásáért.

– A modern kori Izrael állam ebben az évben 75 éves. A zsidó állam elleni támadások valahogy mindig ünnepekhez kötődnek, de mindenképpen évfordulókhoz. Azt kell mondanunk, az, ami most történik Izraelben, a jövőre nézve válik évfordulóvá: ekkora csapás nem érte Izraelt a holokauszt óta. Nemcsak az áldozatok számáról van szó, hanem arról a kegyetlenségről, amely példa nélkül Izrael legújabb kori történelmében. A múlt század húszas éveiben alakult Hamász a legnagyobb erények egyikének tekinti, hogy a zsidókat, keresztényeket ne csak elűzzék a földjükről, de az életüktől is megfosszák őket. Ez az ideológiájuk. Ez a szervezet az Európából és a világ számos tájáról humanitárius segélyként érkező pénzeket használja fel a gyilkolásra. Az október 7-i meglepetésszerű támadásuk előzményei a január óta folyó izraeli belpolitikai tüntetésekben is keresendők. Az izraeli kormány legfőképpen ezekkel a belső problémákkal foglalkozott, nem pedig a külső fenyegetésekkel. A Hamász, a Hezbollah és Irán is úgy gondolta ezt látva, hogy itt az ideje leszámolni Izraellel, és végleg elpusztítani azt. Ám óriásit tévedtek. Az eddig százezres tüntetéseket összehívó izraeli szervezetek mind összefogtak az országon belül politikai ellenlábasaikkal. Az izraeliek egy emberként léptek fel a támadókkal szemben, mert a zsidó állam egzisztenciális veszélyben van. Egy, már nem Magyarországon szolgáló, egykori konzul barátom azt mondta nekem éppen ma, hogy az izraeliek tudják, hogyan jöjjenek ki ebből a háborúból győztesen, és hogyan lépjenek újra a növekedés útjára. Ugyanígy gondolkodik mindenki Izraelban, tette hozzá a barátom – mondta dr. Hunyadi László.