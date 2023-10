A kedd esti szolgálat sem volt eseménymentes a Kerecsendi Polgárőr Egyesület önkéntesei számára. Kőrösi Csaba, az egyesület vezetője arról számolt be, hogy járőrözés közben figyeltek fel a település egyik utcáján arra, hogy egy személy építési törmekéket tol maga előtt és azt elegánsan leönti a közeli árokba, majd fordul is a következő szállítmányért. A polgárőrök megvárták az emberünket, figyelmeztették is, de mintha ott sem lettek volna a szolgálatban lévők, a tevékeny nagytakarító ugyanazzal a lendülettel leöntötte a második adagot is. Ezt követően kérdőre vonták az illetőt, rögzítették a bizonyítékot, azaz az illegális szemetet. Az eljárást ellene megindították, a település polgármesterét is értesítették a történtekről.