Albunovics Milánnal, a Virtus Kamara Táncegyüttes Gyöngyösön élő művészeti vezetőjével beszélgettünk ez alkalommal. A fő feladatának a Kárpát-medence néphagyományainak gyűjtését, bemutatását és megőrzését tekintő táncegyüttesről megtudhatjuk, hogy a 2010. szeptemberében történt megalakulásuk óta melyek voltak a főbb mérföldkövek az életükben. Megismerhetjük azt a törekvésüket, amellyel 2013-ban nyitottak a táncszínház világa felé is – a gyermekek számára mesedarabokat, a felnőtt korosztály részére pedig elgondolkodtató, sok esetben meghökkentő egész estés műsorokat mutattak be. A művészeti vezető beszélt arról is, hogy a kulturális közösségépítést, a néptánc szeretetének, a táncosok magyarságtudatának erősítését tűzték ki életük céljául. Novemberi gyöngyösi előadásukon olyan erdélyi táncokat tekinthet meg a közönség, amelyeket egész estés műsorként először, és minden bizonnyal utoljára láthat magyarországi közönség – a határon túli avatott táncosoknak ugyanis, életkoruk okán, ez lesz a búcsúfellépése.

