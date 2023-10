– Egyre több helyen ott vannak az állatvédők, egyre nehezebb dolga van az állatkínzóknak – mondta Bóday Pál a Macskaárvaház Alapítvány kuratóriumi elnöke Kápolnán, az alapítvány menedékháza előtt tartott állatok világnapi eseményén szerdán. A világnap alkalmából faültetéssel tisztelegtek az állatok és a természet előtt az alapítvány tagjai és szimpatizánsai. Sokan adománnyal érkeztek a Kápolnán élő cicákhoz.

Kiss Norbert és Ignácz Balázs Forrás: Beküldött fotó

Az eseményen részt vett többek között Ignácz Balázs Heves vármegye főispánja, Szalóki Péter alpolgármester, dr. Illés Zoltán egyetemi docens, korábbi környezetügyért felelős államtitkár, Képe Tibor hatvani vállalkozó, Kücsön Gyula, a sarudi élményfalu ötletgazdája, Harmati Péter, az Eger Labdarúgó Sport Kft. sportigazgatója, Bódi Zsolt és Kovács Cs. Tamás egri önkormányzati képviselők, illetve Náksi Attila dj és Báder Ernő zenész és Kovács Attila fertálymester. Képviseltette magát a Noé Állatotthon Alapítvány valamint a Szurkolók az Állatokért Alapítvány is. Jelen volt az alapítvány tagja, Kiss Norbert magyar autóversenyző, immár ötszörös kamion-Európa-bajnokként.

Az árvaház egyik lakója Forrás: Szabadi Martina

– Mi az örökbe már nem adható, a legreménytelenebb sorsú, öreg, sérült, féllábú, vak állatoknak biztosítunk méltó életet. Az állatok gondozása jórészt feleségemre, Csillára hárul, neki kell meghoznia a sokszor nehéz döntéseket, sokat küzd mentvényeink egészségéért. Köszönettel tartozom neki ezért a nehéz feladatért – fogalmazott Bóday Pál.

Az Eger SE csapata is elültetett néhány fát Forrás: Szabadi Martina

– Manapság mindezeken túl anyagilag is nehéz az állatvédők helyzete, hatalmas küzdelem ugyanis megteremteni az alapfeltételeket is egy-egy alapítványnak vagy civil állatmentőnek. Mikor adakoztok, tudnotok kell, hogy minden apróság, a jó szándék minden formája óriási segítség lehet. Mondhatjuk úgy, hogy minden forint számít, ha jó helyre kerül – hangsúlyozta. Bóday Pál kiemelte, egyre inkább ismert az a kriminálpszichológiai nézet, miszerint aki állatot bánt, az előbb utóbb emberre is kezet emel, ezért is fontos a szigorú és következetes fellépés az állatkínzók ellen.

Dr. Illés Zoltánnak is akadt segítsége a munkában Forrás: Szabadi Martina

Az eseményen Kiss Zoltán kompolti méhész és mezőőr is részt vett, a vegán ételek mellett hazai mézet is kóstolhattak a résztvevők, s felhívták a figyelmet a hazai termékek vásárlásának fontosságára is.

Az egri képviselők is ültettek Forrás: Szabadi Martina

Kiss Norbert megköszönte az adományokat, illetve az alapítvány tagjainak munkáját és kitartását. Dr. Illés Zoltán Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének bölcsességeiből idézett, hangsúlyozva, hogy minden teremtmény Istentől kapta az életet, s eképpen kell bánnia velük az embernek. Bódi Zsolt hangsúlyozta, reméli, hogy a jövőben is fáradhatatlanul végzik a munkát a kiszolgáltatott állatokért, és mindenkit az állatvédők támogatására buzdított. Kovács Cs. Tamás – aki Egerben a Kutyabarát város programra nagy figyelmet fordít – hangsúlyozta, a bajbajutott állatokon lehetőségéhez mérten mindenki segíthet.

Egy tucat fa került a földbe Kápolnán Forrás: Szabadi Martina

– Embernek kell maradnunk minden körülmények között. Örülök, hogy a macskaárvaház ennyi embert meg tudott szólítani a jó ügy érdekében. Ma az állatok világnapja van, most megállunk, minden körülöttük forog, de az év összes többi napján is segítenünk kell, hogy méltó életét élhessenek környezetünkben – emelte ki.