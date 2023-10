A sajtótájékoztató témája az állatvédelem ügye volt, s felszólalt az eseményen Kocsis-Cake Olivio, a párt árnyékkormányának környezetvédelmi ügyekkel foglalkozó árnyékkormánybiztosa és Jánosi-Lesi Ágota, a DK állatvédelmi referense. Hangsúlyozottan a civil állatvédő szervezetek képviseletében Bóday Pál, a Kápolnai Macskaárvaház Alapítvány kuratóriumi elnöke vett részt a sajtótájékoztatón.

Balla Péter szavai szerint az állatok világnapja apropóján párbeszédet folytattak a civilekkel és kikérték a Macskaárvaház, valamint a Szurkolók az Állatvédelemért Egyesület vezetőjének Kapin Richárdnak a véleményét is.

– A Demokratikus Koalíció nyitott arra, hogy az állat- és a környezetvédelmet egy magasabb szinten képviselje, s ezt a kérdést itt Egerben is szeretnénk új alapokra helyezni – fogalmazott a választókerületi elnök. Kiemelte azt is: a DK nagyon várja már azt a vádemelést is a Tarna ügyében, ami eddig nem történt meg, pedig ez nem csak a Tarna-mentiek, de ez az egriek és az ország ügye is.

Jánosi-Lesi Ágota elmondta: az alkotmányba kívánják emelni az állatvédelem ügyét, részéévé tennék a Nemzeti Alaptantervnek, az egész országra kiterjedő, átfogó és ellenőrzött, folyamatos ivartalanítási programot indítanának, a cirkuszban szerepelt állatok sorsát figyelemmel kísérnék az állatkínzások megakadályozására, és létrehoznák az "állatrendőrséget".

Kocsis-Cake Olivio arról beszélt, hogy az árnyékkormány társadalmi vitát kezdeményezett, s ennek a párbeszédnek fontos eleme az állatvédelem kérdése. Egerben is erről esett szó a civil állatvédőkkel folytatott diskurzus során.

Bóday Pál szerint Eger hosszú ideje egy olyan város, ahol rengeteg a jószándékú, állatszerető ember, de régóta hiány van az állatvédelmet komolyan vevő, ahhoz értő helyi politikusból. – Egerben a helyi állatmenhely jelenleg egy politikai szelfifal és gyóntatófülke egyszerre: ide zarándokolnak el időnként a helyi közélet szereplői, hogy egy jó szelfi kíséretében meggyónjanak, és egyúttal egy időre feloldozást is nyerjenek súlyos bűnük alól: hogy évtizedek óta semmifajta valódi koncepció, projekt és vízió sincsen a városi politikában az állatvédelemmel kapcsolatban – fogalmazott.