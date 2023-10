– Shlomo Carlebach jelentősen meghatározta a zsidó zenét. A pacifizmussal ötvözve létrehozta a saját stílusát, amelyre jellemző a teljes interakció. Dalaival megtöltötte a zsinagógák istentiszteleteit. Carlebach elsősorban olyan fiatalokat szólított meg a zenéje által, akik a történelem forgatagában valamilyen okból nem kapták meg a zsidó neveltetést, és teljesen elhagyták a hitüket. Carlebach olyan zenei világot hozott létre nagy sikerrel, amely megtudta szólítani ezeket az ifjakat. Dalai egyszerűek és fülbemászóak, éppen azért, hogy könnyen meg lehessen azokat tanulni. A dalszövegek ugyanis túlnyomó többségükben a zsidó imakönyvből, illetve a héber Szentírásból származnak. Ezek segítségével a fiatalok sokkal könnyebben be tudnak illesztkedni újra a zsidó környezetükbe, a zsinagógai életbe. Shlomo Carlebach nevéhez már negyvenéves korára több mint ezer dallam, s több mint 25 album felvétele kötődik. Hatása mind a mai napig tart, zenéjét sok helyen beépítették a vallási liturgiába – ismertette Petrovits Péter.

A rabbi ezután mintegy tucatnyi Carlebach-dalt adott elő, saját gitárkísérettel. A szabadegyetemi előadás végén a jelenleg is zajló 8 napos szukkót ünnepéről beszélt. A lombsátor ünnepének is nevezett időszak sok énekkel és tánccal kísért zsidó örömünnep. A lényege az, hogy kifejezze az ember bizakodását és hitét az Isten gondviselésében: ahogyan a Örökkévaló a pusztában gondoskodott népéről, úgy ezután is fog. Az est résztvevői az ünnep egyik jellegzetes süteményét, a bárheszt is megkóstolhatták, amely édes kalács, és mézzel szokás fogyasztani.

Az esemény zárásaként Weisz Péter bejelentette, hogy filmvetítés-sorozat is indul az ősszel: a zsidóságról szóló mozifilmeket láthatnak az érdeklődők – többek között olyan eredeti filmváltozatokat is, amelyeket Magyarországon nem, vagy csak megvágva láthatott eddig a közönség. Az első alkalommal az Izrael állam megalapításáról szóló, 1960-ban bemutatott Exodus című amerikai epikus történelmi dráma lesz műsoron Paul Newman főszereplésével. A filmvetítések csakúgy, mint az ősszel folytatódó szabadegyetemi előadások mindenki számára nyitottak és ingyenesek.