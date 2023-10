A pár éve már az Életet az éveknek szűkebb régiónkbeli szervezetének elnökhelyetteseként is tevékenykedő kitüntetett podcastünkben azt mondja, hogy teljes meglepetésként érte, amikor meghallotta a nevét. Sorol is mindjárt érveket, amelyek azt hivatottak alátámasztani, hogy más is kaphatta volna ezt a kitüntető címet.