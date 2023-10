Dr. Radácsné Reszegi Rita, az Országos Polgárőr Szövetség Lovas Tagozatának elnöke elmondta, a a lovas polgárőrség különleges szolgálati forma. Minden évben összejönnek egy alkalommal a lovasszemlére minden megyéből, ez volt a 11. ilyen esemény és a második alkalom, hogy az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad látta őket vendégül.

- Ilyenkor a lovasok megmutathatják, milyen jól képzettek, a lovaik mennyire jól idomítottak, ezzel próbáljuk az utánpótlást arra sarkallni, hogy álljanak be a polgárőrség kötelékébe. Ez egy olyan szolgálati forma, ahol mindenki jól jár, képzést kapnak, jó társasághoz tartoznak, olyan erkölcsi nevelést, amit gyermekkorban meg kell kezdeni – mondta a tagozat elnök.

Dr. Radácsné Reszegi Rita szerint a lovas szolgálat kiegészíti a gyalogost, főleg külterületen. Az illegális hulladéklerakók, falopások miatt, illetve az alföldi tanyavilág bejárásában nélkülözhetetlen szolgálati forma.

- A legtöbb lovas polgárőr Bács-Kiskun megyében van, ott nagy területet ölelnek föl. Országosan 1100 lovas polgárőr és 700-nál több ló teljesít szolgálatot. Dinamikusan fejlődik a tagozat, a kiképzés, az oktatás, a tenni akarás a mozgatórugója. Ha valaki szeretne lovas polgárőr lenni, előbb polgárőrré kell válnia, a megyei elnökségen kell jelentkeznie. Ha teljesíti a követelményeket, utána vizsgáznia kell lovas szolgálatra, ehhez Hevesben is a megyei koordinátornál kell jelentkezni – tette hozzá az elnök.

Toókos Zoltán Heves vármegyei lovas koordinátor elmondta, a szilvásváradi eseményen a megyét hét lovas és hét ló képviselte, és 12-en gyalogos segítőként vettek részt az esemény lebonyolításában.

- Az egész megyében 32 lovas polgárőr teljesít szolgálatot, többségük a saját lakóhelye körzetében, erdők, mezők biztonságára figyelnek. A legtöbben, öten Novajon vannak, Bélapátfalván hárman, a többi helyen 1-2 lovas, többségében kettő járőrözik. Igény van bőven, jöhetnének számolatlanul a lovasok, ez a rendezvény azért is van, hogy kedvet csináljunk hozzá, bízom benne, hogy eléri hatását – mondat Toókos Zoltán.

A megyei koordinátor szerint a leggyakrabban illegális szeméttel, falopással, termény eltulajdonításával, ilyenkor, szőlő szüret idején a dézsmálással találkoznak. Kifejtette, eljutnak olyan helyekre is, ahova autóval, terepjáróval sem biztos, hogy be lehet menni, legfeljebb gyalogosan. Ám a lovasok más szemszögből látják a területet, másfél méterrel magasabbról belátnak bokrok, kerítések mögé is.

- A megfigyelés a feladatunk, intézkedési jogkörünk nincs, ha látunk valamit, a rendőröket értesítjük és jönnek. Nem gyakori, de volt már rá példa. Jó csapatot alkotnak a lovas polgárőrök, már csak ezért, a barátságokért is érdemes belépni annak, aki tenni akar a környezetéért – magyarázta a megyei koordinátor.