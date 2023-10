Mindezek mellett a rendőri ellenőrzések kiterjednek a járművek műszaki állapotára, különös tekintettel azon műszaki meghibásodások feltárására, amelyek a közúti közlekedés során balesetet eredményezhetnek.

– Az elmúlt időszakban a műszaki állapotot érintő célzott ellenőrzéseket, havi rendszerességgel, a Heves Vármegyei Kormányhivatal ellenőreivel közösen hajtották végre a rendőrök. Ilyen esetekben is a balesetveszélyes, engedély nélkül átalakított járművek kiszűrése a legfőbb cél. Ezek az ellenőrzések jellemzően Eger területén történnek, illetve a nyári időszakban a motoros közlekedés szempontjából frekventált a 24. számú főút mátrai szakasza. Közlekedésrendészeti ellenőrzésekre természetesen mindig kell számítani a vármegye közútjain, minden napszakban elsősorban a nagy forgalmú-, baleseti szempontból frekventált útszakaszokon – tájékoztatott Lázár Levente, rendőrségi sajtóreferens.

Ilyen eset volt a szeptember 27-i ellenőrzés is Egerben. Ekkor elsősorban az engedély nélkül átalakított járművek kiszűrése valamint a passzív biztonsági eszközök használatának ellenőrzése volt a cél. Az ellenőrzés öt órán keresztül tartott, ezalatt a hatóságok hatvan járművet és sofőrt ellenőriztek. Négy esetben szabtak ki helyszíni bírságot, műszaki probléma miatt, egy személyautót rendeltek be azonnali műszaki vizsgára engedély nélküli átalakítás miatt, valamint két biztonsági övet nem használó személlyel is intézkedtek.

A nyár folyamán tartottak összehangolt ellenőrzést a Mátrában is, ez azt jelenti, hogy a Heves vármegyei rendőrök a közúti ellenőrökkel együtt léptek fel a szabálysértők ellen. Ez alkalommal a szakemberek kiemelt figyelmet fordítottak a gyorshajtókra, az ittas járművezetőkre és az engedély nélkül átalakított járművekre. Az intézkedések során gépjárműveket és motorokat is egyaránt ellenőriztek.