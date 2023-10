Továbbra is csak araszolnak az autók a szombat déli dugóban az M3-mason Budapest felé. Olvasónk fotót is küldött, s üzenetében leírta, hogy Hatvannál álldogálnak reménytelenül. Úgy látja, sokan próbálnak a főutak felé menekülni, ezért a lehajtók is beálltak. Mindenkinek azt tanácsolja, eleve kerüljék el az M3-as autópályát Hatvan térségében, ha tehetik. Indulás előtt érdemes az Útinform oldalán tájékozódni.

Korábban írtuk, hogy egy terelés bontása miatt torlódtak fel az autók az M3-as hatvani szakaszán.