A Nyugdíjasok Heves Vármegyei Szövetsége hagyományosan Verpeléten, a helyi önkormányzattal közösen rendezte meg tagjai számára szombaton a Ki mit Tud?-ot, amely immár a 28. a megmérettetések sorában. Farkas Attila, a vármegyei nyugdíjas szövetség elnöke arról beszélt portálunknak, hogy A tehetség kortalan mottóval meghirdetett rendezvény igen elfogadottá vált napjainkra.

– Kezdetben nonstop zajlottak a fellépések, sokszor késő estig tartottak. Ma már szerkesztett programon mutatkozhatnak be a fellépők. Kórusok, népdalkörök, tánccsoportok, szólóénekesek, hangszeresek, versmondók, és színjátszó csoportok váltják egymást a színpadon. A sokszínűség, a baráti elismerés, a taps biztosítja a jó hangulatot, az együtt töltött órák felejthetetlen emlékét. A nyugdíjas Ki mit tud? igen népszerű, mert mindenki tétmentesen, a zsűri szigora nélkül mutatja be tudását, ráadásul a fellépők élvezhetik egymás műsorát. Nyugdíjas csoportjaink minden évben várják ezt a rendezvényt, és készülnek a fellépésre. Örülünk, hogy a újra találkozhattunk. Sokan voltak, akik barátként, kisérőként jelentek meg, érdeklődve figyelték a produkciókat, együtt örültek a sikereknek. Felemelő érzés, amikor daltól hangos a terem, mert a közönség együtt énekel az előadóval. Verpelét kedves helyszín számunkra, mert a szövetségünk kulturális munkájának a bölcsője. A tánc, a színjátszás, az éneklés, a versmondás magas színvonalú előadása az utánpótlás biztosításának is fontos színhelye. A fellépők idén is szebbnél szebb ruhákban, a településük népviseletében jelentek meg, élvezték a műsorokat, felszabadultan nevettek, kapcsolódtak ki – részletezte Farkas Attila.

A rendezvény résztvevőit köszöntötte Farkas Sándor, Verpelét polgármestere. A városvezető portálunknak elmondta, hogy idén éppen 30. alkalommal kerülhetne sor a kulturális seregszemlére, de a Covid-járvány közbeszólt.

– Az egykori honvédségi művelődési ház óriási rendezvényterme megfelelően nagy teret biztosít a több száz résztvevőnek. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy évente hagyományosan Verpelét adhat otthont erre az alkalomra megyénk nyugdíjasainak, hiszen a verpeléti jó hangulat és vendégszeretet hírét a résztvevők elviszik az otthonaikba. A ma fellépők közül is szinte mindenkit ismerünk, hiszen visszatérő szereplői a Ki mit tud?-oknak. Azt mondják, mindig jól érzik itt magukat, és valóban örömteli ennyi vidám nyugdíjas korú embert együtt látni. A verpeléti nyugdíjasok is igen aktívak, rendszeres szereplők városunkban az állami ünnepek műsoraiban, ezen a vármegyei rendezvényen is fontosnak tartották fellépni – fogalmazott Farkas Sándor.

A 78 éves egercsehi Pozsikné Róza a Fegyveres Erők és Testületek Egri Dobó István Nyugdíjas Klubját képviselte, országos nyugdíjas versenyekről már 10 alkalommal tért haza első helyezettként. Mint mondta, adottság kérdése, hogy a szép énekhangja megmaradt.

– A 22 éven át működött kóruscsoportommal szakmai zsűri előtt is megmérettettük magunkat, 7 Arany Páva-díjat kaptunk. Többnyire ma már a nyugdíjas rendezvényeken indulok, illetve az utóbbi időben inkább zsűritag vagyok. Az ilyen programok azért nagyon fontosak, mert megmutathatják magukat az idős emberek, akik többnyire egyedül élnek. Az összetartozás élménye miatt van nagy jelentősége számukra a közösségnek és az ehhez hasonló eseményeknek – mondta Pozsikné Róza.

A mintegy 350 résztvevővel lezajlott idei nyugdíjas Ki Mit Tud? 51 műsorszáma igazán színes programot nyújtott a nézőknek. Fellépett 14 kórus, illetve népdalkör, 7 tánccsoport, 17 szólóénekes, 7 versmondó és több humoros jeleneten is kacaghatott a publikum. Produkciója végén minden előadó emléklapot kapott. A találkozó a Nyugdíjas dal közös éneklésével fejeződött be.