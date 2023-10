A közmeghallgatás után folytatódott a közgyűlés.

15:00

A szünet után az adventi és szilveszteri programokról beszéltek a képviselők. Császár Zoltán elmondta, habár tudja, hogy van, aki nem kedveli Berényi Tamást az Agria Film Kft ügyvezetőjét, aki az Eger Adventet szervezi, de sok pozitív visszajelzés érkezett.

Az előterjesztés szerint az idei adventi programsorozat szervezését megkezdte Agria Film Kft., egyeztetve az Egri Kulturális és Művészeti Központtal. Az EKMK az év elején a költségvetésében kapott támogatást az Advent megszervezésére, mely forrás most is rendelkezésre áll, így átcsoportosítható a költségvetésükből. Az Agria Film Kft. az adventi 5 hetes programsorozatra 34 millió forint működési célú támogatásigényt nyújtott be.

Ezen felül szeretnék látványelemekkel is vonzóbbá tenni, bővíteni a rendezvényt. A sok éve használt, ezáltal szinte teljesen elhasználódott, elkopott Betlehem helyett új beszerzését és felállítását tervezik, mely költsége nettó 2,5 millió forint. Az új Betlehem tíz éven túl is kiszolgálná Egert az ünnepi időszakban. Több éve ugyanazok a fény-élményelemek adják a díszét a térnek. Idén egy új fényinstallációt vennének, mely fotópontként működne. Egy igazi „egri képeslapot” örökíthetnek meg alatta a fotózkodók. A Kft. mindezekre 11 millió forint felhalmozási célú támogatásigénylést nyújtott be.

A szilveszteri hétvégén „HÜTTE - Egri Forralt Bor Napok” programok elkülönülnek az adventi napoktól. Cél, hogy a két ünnep között és szilveszterkor Eger ismét a leglátogatottabb város legyen hazánkban. Neves előadók, egri borászatok, tűzijáték színesíti majd a Forralt Bor Napokat. Erre 8 millió működési célú támogatásigényt nyújtott be a cég. Az összesen igényelt 53 millió forint fedezete egyrészt az EKMK működési költségvetéséből kerülne az Agria Filmhez az intézménnyel egyeztetve, másrészt a Márai Központ üzemeltetésére szánt, de fel nem használt dologi kiadásból.

A képviselők egy része kicsit sokallta a több mint 50 millió forintot, ugyanakkor kiemelték fontosnak tartják a rendezvényt.

Kovács Cs. Tamás emlékeztette a képviselőket, hogy nem sok idő van már adventig, kérte írják össze a körzetekben mely közösségek szeretnének fát állítani.

Mirkóczki Zita javasolta, hogy a Szépasszonyvölgyre fektessenek nagyobb hangsúlyt, legyen ott több program illetve látványosság, hogy kivigyék a látogatókat oda is. Beszéltek arról is, hogy idén is terveznek tűzijátékot. A képviselők megszavazták a forrásokat.

14:00

– A Helyi Építési Szabályzat abszolút foglalkozik például a zöldfelület mennyiségének szabályozásával. Más kérdés, hogy ezt hogyan lehet betartatni. Nehéz önkormányzatként kikényszeríteni – mondta Vojnits Csaba Ferenc településtervező. Elmondta, hogy korábban már dolgozott Egerben szabályozáson, akkor azzal próbálkoztak, hogy nem a parkolóhelyek számát, hanem annak méretét emelik úgy, hogy egy helyre két autó férjen, de ez nem volt sikeres.

Azt is elmondta, hogy az elkerülő régi nyomvonalát akkor tudják megszüntetni a HÉSZ-ben, ha megkapják az új nyomvonalat. A képviselők megszavazták a tervezet véleményezését. Portálunk a későbbiekben részletesen is beszámol majd a HÉSZ módosításról.

13:00

A város településtervével kapcsolatban Komlósi Csaba elmondta, a településtervet széleskörű társadalmi egyeztetésre is bocsátják. Az új településterv nagyban meghatározza majd a város életét. Fontos problémaköröket feszeget, a parkolás, a zöldfelületek, külterület és belterület alakulása. Hozzátette, nem feltétlenül szerencsés belterületbe vonásokról dönteni egy csökkenő népességű városban.

Kacsó János főépítész hozzáteszi, nem kőbe véset lesz a terv, lehet majd módosítani. A véleményezési szakasz lezárásakor minden észrevételre és kérdésre választ fognak adni.

Császár Zoltán elmondta, hogy számra megdöbbentő volt, hogy a Szépasszonyvölgybe vezető Kőkút út eleje és vége belterület, de a közepe külterület.

Dr. Pápai Ákos szerint a terv jelenlegi formájában nem jó, a lakosság nem fogja támogatni és igazából még ők sem, hiszen sok javaslat hiányzik belőle amit ők szeretnének. Minczér Gábor arról beszélt, hogy mivel a kormány meghatározta mennyi parkolóhely tartozzon kötelezően egy lakáshoz, ezért ők nem emelhetik ennek a számát, ami a város parkolási problémáin segítene.

12:45

Dr. Pócs Alfréd a bankokról szóló vita közben azt javasolta az állampolgároknak, hogy használjanak készpénzt. Szerinte ugyanis az állampolgárokat megfoszthatják jogaiktól, ha bankokban tartják a pénzüket és virtuálisan használják.

Orosz Ibolya elmondta, hogy az egyik bank képviselője itt van és elmondhatná észrevételeit. Mirkóczki Ádám szerint nem fair, hogy a 3 ajánlatevő közül nem mindenkinek van lehetősége beszélni: ezek K&H, az MBH és a Raiffeisen. A képviselők érvénytelenítették a pályázatot és újat írtak ki.

12:22

Orosz Lászlóné jelezte, hogy szerinte ne volt elegendő idő áttekinteni az ajánlatokat.

A polgármester elmondta, őt nem érdekli a bankok tulajdonosi köre, de az például számít, hogy hány ATM kerülhet a városba.

– Az egyik ajánlattevő évi 100 millió forinttal jobb ajánlatot adott – mondta.

Keresztes Zoltán szerint a fő szempont az kell legyen, hogy mennyi kamatot adnak a bankok.

Vita alakult ki a szempontrendszerről. Kovács Cs. Tamás javasolta, hogy a következő ülésre dolgozzák ki és hozzák vissza az előterjesztést.

11:10

A napirend előtti felszólalások 11 órakor értek véget, következet az önkormányzati számla ügye. Juhász Tamás gazdasági irodavezető ismertette, hogy az ajánlattevőket, milyen szempontrendszer szerint pontozzák. A polgármester javasolta, hogy a szenzitív adatok megismerése érdekében tartsanak szünetet.

A képviselők szünetre mentek.