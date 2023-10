Négy korcsoport, a 3 és 6, a 6-10, a 10 és 14 valamint a 14 és 18 év közötti korosztály számára biztosítanak módszertant és ahhoz szükséges segédeszközöket, tankönyveket, munkafüzeteket, a pedagógusoknak pedig ingyenes online segédanyagokat. A diákok a tanév során 10 egymásra épülő témát dolgoznak fel, amelyek fokról fokra ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit. Ezek sorrendben: a hála, az optimizmus, társas kapcsolatok, boldogító jócselekedetek, célok kitűzése és elérése, megküzdési stratégiák, apró örömök élvezete, megbocsátás, testmozgás és fenntartható boldogság.

A program módszertana a pozitív pszichológia tudományos eredményeire építve került kidolgozásra pszichológusok, pedagógusok, kutatóprofesszorok munkájának segítségével, melyet azóta is folyamatosan fejlesztenek. Az elmúlt 10 év eredményei és az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának Pozitív Pszichológia kutatása is igazolta, hogy a boldogságórán elsajátítottak hatására a tanulók optimistábbak, magabiztosabbak és kitartóbbak, mint a korosztálybeli társaik. Jobb teljesítménytérnek el az ötletgazdagságot és a gondolkodásbeli rugalmasságot vizsgáló tesztekben. Ezen kívül fejlődik a tanulók empátia készségei és szociális érzékenysége is.